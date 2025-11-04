LAVAL, QC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) diffusera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 le lundi 24 novembre 2025, après la fermeture du marché TSX. Une conférence téléphonique pour présenter ses résultats se tiendra le mardi 25 novembre 2025, à 8 h 00 (HAE), avec Alex Miller, président et chef de la direction, et Filipe Da Silva, chef de la direction financière, qui répondront en direct aux questions des analystes.

Les analystes financiers, les investisseurs, les médias et autres parties intéressées sont invités à se joindre à la diffusion web le 25 novembre à 8 h 00 (HAE). Une présentation comprendra des diapositives détaillant les résultats trimestriels.

La diffusion web peut être consultée sous la rubrique «Investisseurs / Événements et présentations » sur le site web de la société à l'adresse suivante https://corpo.couche-tard.com/fr/ ou directement via ce lien https://emportal.ink/3JiPcgd pour rejoindre l'appel sans assistance d'un opérateur.

Pour rejoindre la conférence par téléphone, veuillez composer le 1-289-819-1299 ou le numéro international 1-800-990-4777.

Rediffusion : Un enregistrement de la diffusion web sera disponible sur le site web de la société pendant 90 jours.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce, de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Personnes-ressources : Questions des investisseurs - Relations investisseurs : Mathieu Brunet, Vice-président, Relations investisseurs et Trésorerie, Tél.: 450-662-6632, poste 4362, [email protected]; Questions des médias - Relations avec les médias : Chris Barnes, Communications globales, Tél.: 704-583-6293, [email protected]