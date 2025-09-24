LAVAL, QC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard ») (TSX : ATD) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement privé de dette libellée en dollars américains d'un capital total de 1,2 milliard de dollars américains, composé de deux tranches de billets (les « billets en dollars américains »), et le prix d'un placement privé de dette libellée en dollars canadiens d'un capital total de 500 millions de dollars canadiens (les « billets en dollars canadiens » et, avec les billets en dollars américains, les « billets »), soit :

les billets non garantis de premier rang à 4,148 % échéant en 2028 d'un capital total de 700 millions de dollars américains;

les billets non garantis de premier rang à 5,077 % échéant en 2035 d'un capital total de 500 millions de dollars américains;

les billets non garantis de premier rang à 3,864 % échéant en 2032 d'un capital total de 500 millions de dollars canadiens.

Le placement des billets en dollars américains devrait avoir lieu vers le 29 septembre 2025 et le placement des billets en dollars canadiens devrait avoir lieu vers le 26 septembre 2025, dans les deux cas sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. Couche-Tard a l'intention d'affecter le produit net tiré de la vente des billets au remboursement de la dette aux termes de son programme de papier commercial américain.

Les billets constitueront des obligations non garanties directes de Couche-Tard et seront de rang égal à toutes les autres obligations non subordonnées et non garanties actuelles et futures de Couche-Tard. En outre, les billets bénéficieront d'une garantie de premier rang non assortie d'une sûreté de la part de certaines filiales en propriété exclusive de Couche-Tard qui sont garantes aux termes des facilités de crédit de premier rang de Couche-Tard.

Les billets en dollars américains seront offerts, aux États-Unis, uniquement aux personnes raisonnablement considérées comme étant des acheteurs institutionnels qualifiés aux termes de la dispense d'inscription prévue à la Rule 144A prise en application de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») et, à l'extérieur des États-Unis, aux personnes non américaines aux termes de la dispense d'inscription prévue au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Les billets en dollars américains n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933 ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou de dispense applicable des exigences d'inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État ou d'un autre pays.

L'émission et la vente des billets ne sont pas ni ne seront visées sous le régime des lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada. Par conséquent, l'offre et la vente des billets au Canada seront effectuées dans les provinces du Canada conformément à une dispense des exigences de prospectus prévues par ces lois sur les valeurs mobilières, et les billets en dollars canadiens ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres; les billets ne pourront par ailleurs pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et comptant près de 17 300 magasins, dont environ 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne ainsi que dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment celles concernant la clôture du placement de billets et l'emploi du produit qui en découle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons notamment les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les conflits militaires en cours, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change, la capacité de Couche-Tard à réaliser le placement des billets aux conditions prévues, l'utilisation prévue du produit de ce placement et les changements potentiels des conditions de marché, ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans ce communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Pour plus de renseignements : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Mathieu Brunet, vice-président, Relations investisseurs et Trésorerie, tél. : 450 662-6632, poste 4362, [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Chris Barnes, chef de service, Communications globales, tél. : 704 583‑6293, [email protected]