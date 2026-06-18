Radio-Canada remporte le Prix Michener 2025 de journalisme d'intérêt public

OTTAWA, ON, le 18 juin 2026 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener est heureuse d'annoncer que Radio-Canada est la lauréate du Prix Michener 2025 de journalisme d'intérêt public pour Dérives : le labyrinthe de Lyme, une enquête dirigée par le journaliste Olivier Bernard qui a jeté un éclairage essentiel sur les enjeux complexes entourant le diagnostic de la maladie de Lyme chronique et les conséquences de traitements non éprouvés.

Décerné annuellement, le Prix Michener récompense l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada et souligne les travaux qui contribuent de façon remarquable au bien commun grâce à leur rigueur, leur impact et leur engagement envers la vérité.

Grâce à une recherche méticuleuse, à de nombreuses entrevues et à un examen rigoureux des données scientifiques, Dérives : le labyrinthe de Lyme a enquêté sur l'influence croissante des diagnostics et des traitements non éprouvés de la maladie de Lyme chronique. Cette enquête a mis en lumière les conséquences dévastatrices vécues par des personnes ayant eu recours à des traitements coûteux et potentiellement nocifs.

L'enquête a révélé qu'aucune preuve clinique ou scientifique ne permettait de confirmer l'existence de la maladie de Lyme chronique telle qu'elle est présentée par certains groupes et cliniques spécialisées. Elle a également mis au jour un réseau de cliniques à but lucratif au Canada et aux États-Unis qui faisaient la promotion de traitements antibiotiques à long terme, malgré les préoccupations soulevées quant à leur efficacité et à leur sécurité.

Les répercussions du reportage ont été considérables. Au Québec, les conclusions de l'enquête ont contribué à une révision de certains programmes de formation médicale et de mécanismes de surveillance des médicaments. Des mesures disciplinaires ont été prises contre certains médecins, et de nombreux patients ont vu leur état s'améliorer après avoir cessé des traitements inutiles et reçu une meilleure information sur leur condition.

« Dérives : le labyrinthe de Lyme illustre de façon exemplaire la mission du journalisme d'intérêt public », a déclaré Margo Goodhand, présidente de la Fondation des Prix Michener. « Cette enquête a abordé un sujet profondément sensible avec rigueur, humanité et courage. En remettant les faits et la science au cœur du débat public, Radio-Canada a offert aux Canadiens une information essentielle et a contribué à des changements concrets. »

« Cette enquête s'est distinguée par son extraordinaire rigueur journalistique et son impact tangible », a affirmé Katherine Sedgwick, juge en chef du jury du Prix Michener 2025. « En s'attaquant à un sujet complexe et polarisant, l'équipe a démontré une remarquable discipline journalistique et a produit un travail qui a véritablement servi l'intérêt public -- des caractéristiques emblématiques du Prix Michener. »

L'équipe gagnante comprenait Olivier Bernard ainsi que ses collègues de Radio-Canada, dont le travail de reportage, de recherche, de production et de direction éditoriale a contribué à la réalisation de cette enquête.

Le Prix Michener 2025 a été remis lors d'une cérémonie présidée par Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, à Rideau Hall, le 18 juin 2026.

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À propos des Prix Michener

Créés en 1970 par le très honorable Roland Michener, ancien gouverneur général du Canada, les Prix Michener célèbrent l'excellence en journalisme d'intérêt public. Ils récompensent les reportages et enquêtes qui favorisent la responsabilisation, éclairent les enjeux d'intérêt public et contribuent à renforcer la démocratie canadienne.

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Renseignements pour les médias : Jill Clark, Conseillère principale, Fondation Rideau Hall, 613-619-0230, [email protected]