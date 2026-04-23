OTTAWA, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener souligne des projets d'exception visant à faire progresser le journalisme d'intérêt public au Canada.

La Fondation est fière d'annoncer les lauréats de la Bourse Michener-L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme et de la Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête 2026. Ces prestigieuses bourses appuient des journalistes canadien.ne.s dans la réalisation de projets qui servent l'intérêt public, tant par le journalisme d'enquête que par l'innovation en formation journalistique.

Les lauréat.e.s des bourses Michener seront honorés lors de la cérémonie annuelle des Prix Michener, qui se tiendra à Rideau Hall le jeudi 18 juin 2026. Cet événement dévoilera également le lauréat du Prix Michener pour le journalisme d'intérêt public au Canada. Les finalistes du Prix Michener 2026 seront annoncés la semaine prochaine.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme est octroyée à Jessica Patterson et Kanina Holmes pour leur projet, « La littératie en IA pour la formation journalistique canadienne ».

Ce projet vise à développer, tester et diffuser des modules pédagogiques afin de préparer les étudiants en journalisme à une utilisation critique et éthique de l'intelligence artificielle dans les salles de rédaction canadiennes. Il contribuera à renforcer la confiance du public envers les médias en veillant à ce que la relève journalistique soit bien outillée pour utiliser ces technologies de façon responsable.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête est attribuée à Jordan Michael Smith pour son projet, « Les mères de La Haye ».

Ce projet examinera une faille importante de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, pouvant entraîner le retour d'enfants auprès de parents potentiellement violents. L'enquête portera notamment sur le cas de Thuy Nguyen, une Canadienne dont les enfants ont été retournés à leur père en Pologne, malgré son inscription sur la liste des criminels les plus recherchés d'Interpol.

Les bourses Michener soutiennent des projets qui renforcent la pratique du journalisme au Canada et contribuent à une société mieux informée et plus engagée.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête permet à un journaliste de consacrer jusqu'à quatre mois à un projet de reportage répondant aux critères du Prix Michener, notamment en matière d'impact dans l'intérêt public.

La Bourse Michener-L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme, appuyée par BMO, vise à faire progresser et à enrichir la formation des journalistes et des étudiant.e.s en journalisme au Canada, en favorisant des projets qui approfondissent la compréhension des pratiques et des processus en salle de rédaction.

Les membres du jury pour les bourses Michener-L. Richard O'Hagan et Michener-Deacon étaient Geneviève Rossier, Raymond Brassard, Vivian Smith et Susan Harada.

Merci à notre commanditaire, Cision, pour l'aide à la diffusion du présent communiqué.

À propos de la Fondation des Prix Michener

Les Prix Michener honorent, célèbrent et encouragent l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada. Créés en 1970 par le regretté très honorable Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, ils constituent la plus haute distinction en journalisme au pays. La Fondation des Prix Michener, dirigée par un conseil d'administration bénévole, administre ces prix en partenariat avec la Fondation Rideau Hall et grâce au soutien de BMO, Cision et Power Corporation du Canada. Pour en savoir plus : www.michenerawards.ca.

Pour plus d'information : www.michenerawards.ca

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Relations avec les médias : Jill Clark, Conseillère principale, communications et relations avec les médias, Fondation Rideau Hall, 613-619-0230, [email protected]