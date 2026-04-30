OTTAWA, ON, le 30 avril 2026 /CNW/ - La Fondation des prix Michener est heureuse d'annoncer les finalistes du prix Michener 2025, qui récompense l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada.

Le prix Michener honore un journalisme ayant un impact important et positif. Les finalistes de cette année représentent un travail d'enquête remarquable mené par des salles de rédaction de partout au pays, qui met au jour des actes répréhensibles, éclaire les politiques publiques et entraîne des changements concrets.

« Ces salles de rédaction incarnent ce que le journalisme canadien a de meilleur, a déclaré Margo Goodhand, présidente de la Fondation des prix Michener. Leur travail démontre le rôle essentiel d'une presse libre pour tenir les institutions responsables, mettre en lumière des enjeux sous-représentés et protéger l'intérêt public. Les enquêtes de cette année ont entraîné des changements réels et mesurables à l'échelle du pays. »

Le prix Michener, la plus haute distinction en journalisme au Canada, a été créé en 1970 afin de souligner l'excellence en journalisme d'intérêt public. Les décisions du jury indépendant, présidé par la juge en chef Katherine Sedgwick, sont fortement influencées par le degré de bénéfice public généré par les reportages imprimés, radiodiffusés et numériques soumis à leur évaluation.

Le lauréat du prix Michener 2025 sera dévoilé lors d'une cérémonie qui se tiendra à Rideau Hall, à Ottawa, le jeudi 18 juin 2026.

Les finalistes du prix Michener 2025 sont :

CTV News -- Sleeping With The Enemy

La petite équipe de l'émission W5: Avery Haines Investigates de CTV a produit un reportage bouleversant sur des hommes qui utilisent Internet pour partager des vidéos intimes de leurs partenaires à leur insu. Sleeping With the Enemy est une enquête percutante sur le commerce en ligne d'images captées par des partenaires de confiance qui administrent à leurs conjointes des drogues du viol facilement accessibles avant de les agresser et de les filmer. L'enquête a débuté lorsqu'une femme, sous le pseudonyme de Melanie, a communiqué avec CTV. Elle a fourni des preuves numériques qui ont mené à une enquête sous couverture approfondie et à la découverte d'images de nombreuses autres victimes. CTV a transmis ses conclusions aux autorités policières au Canada et en Suisse. Cette enquête a eu des répercussions majeures, menant à plus de 60 accusations criminelles impliquant au moins 14 victimes. Santé Canada mène actuellement une enquête sur une entreprise canadienne qui vend des drogues du viol en ligne. Un député prépare un projet de loi d'initiative parlementaire visant à renforcer le Code criminel. Bien que les victimes demeurent hantées par le fait que leurs images circulent en ligne, ce reportage a permis de sensibiliser le public à cette forme de violence entre partenaires intimes.

The Globe and Mail -- Alberta Health Procurement Controversy

Dans une enquête dont les répercussions se sont poursuivies jusqu'en 2026, le Globe and Mail s'est penché sur les liens entre des responsables du gouvernement de l'Alberta et des entreprises ayant obtenu des contrats d'une valeur de centaines de millions de dollars pour fournir des services de santé. Les journalistes ont examiné en profondeur le parcours de l'homme derrière ces entreprises, révélant ses liens avec des membres influents du gouvernement, notamment en accueillant le premier ministre, des ministres et de hauts fonctionnaires dans une loge des Oilers d'Edmonton lors des séries éliminatoires de la LNH. Ils ont également découvert qu'il était copropriétaire d'établissements chirurgicaux privés négociant un contrat avec le gouvernement à des tarifs plus du double de ceux d'une entreprise concurrente. Ils ont aussi révélé que la province avait payé six fois plus que la normale pour un contrat de 2022 visant à importer des médicaments contre la douleur pour enfants. Enfin, ils ont constaté que deux hauts responsables des achats au sein de l'agence de santé de l'Alberta avaient été administrateurs d'une entreprise liée au même homme d'affaires. Trois jours après la publication d'un vaste article synthétisant ses conclusions, le gouvernement a annoncé la fin des négociations contractuelles avec ces entreprises. Une enquête de la GRC sur des irrégularités dans l'approvisionnement se poursuit.

La Presse -- Chauffeurs inc.

Fruit du travail conjoint d'une dizaine de journalistes, cette enquête de La Presse a révélé les dangers publics associés à ce qu'on appelle désormais les « chauffeurs inc. ». Ces camionneurs, que l'on croise chaque jour sur les routes, transportent de lourdes charges sans bénéficier de la formation ni des conditions de travail nécessaires pour assurer la sécurité du public. La Presse a démontré que, grâce à une échappatoire fiscale fédérale, des entreprises de transport embauchaient ces travailleurs comme sous-traitants, réduisant leurs coûts en leur versant des salaires inférieurs et en ne leur offrant ni avantages sociaux ni formation adéquate. Les journalistes ont recueilli les témoignages de camionneurs expérimentés qui craignent pour leur sécurité après avoir vu des chauffeurs utiliser leur téléphone ou regarder des vidéos au volant. Ils ont également révélé des falsifications des registres d'heures de conduite et de repos; dans un accident mortel, un chauffeur avait conduit pendant 57 heures consécutives. À la suite de cette enquête, Ottawa a fermé l'échappatoire fiscale et le gouvernement du Québec a renforcé les mesures de sécurité pour ses inspecteurs routiers. Ce travail met en lumière des enjeux qui relèvent littéralement de la vie ou de la mort pour chacun d'entre nous.

Radio-Canada -- Dérives : le labyrinthe de Lyme

Ébranlé par le suicide très médiatisé d'une jeune femme convaincue de souffrir d'une maladie débilitante diagnostiquée comme une maladie de Lyme chronique, le pharmacien et journaliste Olivier Bernard a entrepris d'explorer les enjeux complexes et émotionnels entourant ce diagnostic, ainsi que la question de l'existence même de cette maladie. Cinq suicides antérieurs au Québec avaient également été liés à cette maladie par les médias et certains groupes. Des centaines de patients étaient convaincus qu'elle expliquait leurs souffrances. Toutefois, comme l'a révélé la quatrième saison du balado Dérives, après 18 mois de recherche rigoureuse et de nombreuses entrevues, Bernard n'a trouvé aucune preuve clinique ou scientifique de l'existence de la maladie de Lyme chronique. Parallèlement, l'enquête a exposé un réseau de cliniques à but lucratif, au Canada et aux États-Unis, qui persuadaient les patients qu'ils étaient atteints de cette maladie et leur prescrivaient des traitements antibiotiques à long terme, non éprouvés et risqués. L'impact a été considérable : révision des programmes de formation médicale et des mécanismes de surveillance des médicaments au Québec, mesures disciplinaires contre certains médecins, et amélioration de la situation de nombreux patients ayant cessé leurs traitements.

The Trillium -- Skills Development Fund Investigation

Un fonds destiné à financer des programmes de formation des travailleurs est devenu un enjeu majeur à Queen's Park en 2025, à la suite d'une enquête menée par les journalistes du média numérique The Trillium. Ceux-ci ont découvert de nombreux cas où des entreprises bien connectées au gouvernement recevaient des subventions importantes, à la demande du bureau du ministre du Travail, malgré des évaluations faibles ou moyennes de la part de fonctionnaires non partisans. Les révélations ont été corroborées par un rapport de la vérificatrice générale de la province, qui a conclu que la sélection des bénéficiaires n'avait pas été « équitable, transparente ni responsable ». The Trillium a également révélé pourquoi le ministre du Travail était absent de Queen's Park le jour de la publication du rapport : il assistait à un mariage à Paris, celui d'un ami lobbyiste pour deux entreprises ayant reçu des millions de dollars du fonds. Les conséquences ont été importantes : enquête du commissaire à l'intégrité, enquêtes policières, et poursuites judiciaires visant à récupérer les fonds publics.

Winnipeg Free Press -- Classroom Confidential

En janvier 2025, le Manitoba a lancé un nouveau registre des enseignants et un bureau indépendant chargé de la surveillance du système éducatif, promettant d'améliorer la transparence et la reddition de comptes. À la suite d'un signalement, le Winnipeg Free Press a découvert que le nouveau commissaire occupait simultanément un poste au sein d'un important syndicat d'enseignants en Saskatchewan. Les journalistes ont ensuite testé le système, constatant que le registre en ligne présentait des défaillances techniques et fournissait très peu d'information sur les inconduites ou les activités criminelles. L'enquête a également mis en lumière les conséquences humaines d'un système permettant à des enseignants fautifs de démissionner discrètement sans réelle reddition de comptes. Ce travail a mené à des démissions, à de nouvelles réglementations, à des améliorations du registre, à la création d'un comité consultatif et à une clarification des obligations de signalement visant à mieux protéger les élèves.

Jury du prix Michener 2026

La juge en chef Katherine Sedgwick, ancienne rédactrice en chef adjointe du Montreal Gazette

Guy Gendron, journaliste en radiodiffusion et ancien ombudsman de Radio-Canada

Rod Mickleburgh, journaliste chevronné, aujourd'hui retraité après plus de 20 ans au Globe and Mail

Kristy Snell, ancienne journaliste à CBC, aujourd'hui professeure de journalisme à l'Université Concordia

Marie Thompson, journaliste retraitée de CBC, spécialisée dans les documentaires télévisés sur l'environnement et le Canada rural

À propos de la Fondation des prix Michener

La Fondation des prix Michener célèbre et soutient l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada. Par l'entremise de ses prix annuels et de ses programmes de bourses, elle encourage le journalisme d'enquête et la production de reportages au service du public.

Merci à notre commanditaire, Cision, pour l'aide à la diffusion du présent communiqué.

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Renseignements pour les médias : Jill Clark, Conseillère principale, Rideau Hall Foundation, 613-619-0230, [email protected]