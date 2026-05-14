OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Fondation des prix Michener est heureuse d'annoncer que le caricaturiste éditorial Bruce MacKinnon et le journaliste Vaughn Palmer sont les lauréats du prix Michener-Baxter 2026 pour services exceptionnels rendus au journalisme canadien.

Décerné chaque année, le prix Michener-Baxter souligne la contribution remarquable de personnes ayant consacré leur carrière à l'intégrité, à l'excellence journalistique et au service de l'intérêt public.

« Bruce MacKinnon et Vaughn Palmer ont tous deux profondément marqué la compréhension du public grâce à des carrières définies par l'intégrité, la curiosité et un engagement indéfectible envers la reddition de comptes, a déclaré Margo Goodhand, présidente de la Fondation des prix Michener. Leur travail démontre les multiples formes que peut prendre le journalisme d'intérêt public -- du reportage politique incisif à la caricature éditoriale qui va droit au cœur d'un enjeu. Tous deux ont apporté une contribution extraordinaire au discours public canadien. »

Bruce MacKinnon

Le plus grand talent de Bruce MacKinnon réside dans sa capacité à synthétiser des enjeux souvent complexes de l'actualité en une seule caricature qui saisit l'essence même d'une question. Depuis quarante ans, son crayon capte le côté humain de l'actualité -- l'empathie, la colère, la joie et la tristesse. Son travail est réfléchi, poignant et direct, tout en demeurant accessible aux lecteurs du The Chronicle Herald.

Bruce MacKinnon aurait pu poursuivre sa carrière dans des marchés beaucoup plus importants, mais il a choisi de demeurer dans sa chère Nouvelle-Écosse, où sa contribution au débat public -- et à l'importance fondamentale du journalisme local -- est sans égale. Par ses caricatures éditoriales, il a remis les gouvernements en question, réconforté des communautés dans des moments de tragédie et reflété avec compassion et esprit les valeurs et préoccupations des Canadiens de l'Atlantique.

Vaughn Palmer

Depuis plus de quarante ans, Vaughn Palmer poursuit sans relâche son travail de reddition de comptes auprès des responsables publics dans la capitale de la Colombie-Britannique. Armé au départ d'une calculatrice de poche et d'une curiosité inépuisable, il a développé un remarquable talent pour transformer des rapports ministériels arides en chroniques que les gouvernements auraient préféré voir ignorées.

Ses reportages ont révélé les dépassements de coûts de plusieurs milliards de dollars liés à la construction de l'autoroute Coquihalla, un scoop qui a mené à une enquête publique et contribué à établir une nouvelle norme en matière de responsabilité gouvernementale provinciale. Il a ensuite mis au jour les dépenses excessives associées au barrage Site C ainsi que les problèmes de conception et de mécanique entourant le programme controversé des traversiers rapides de la Colombie-Britannique. Ses reportages et chroniques politiques demeurent une lecture incontournable pour quiconque cherche à comprendre la vie publique et la gouvernance en Colombie-Britannique.

Au-delà de son travail journalistique, Vaughn Palmer est également un ardent défenseur de la lecture et de la littératie, soulignant l'importance d'une citoyenneté informée et de l'engagement civique.

Le prix Michener-Baxter sera remis dans le cadre de la cérémonie des prix Michener, qui se tiendra à Rideau Hall, à Ottawa, le jeudi 18 juin 2026. Cette cérémonie célèbre l'excellence du journalisme d'intérêt public au Canada et rassemble des leaders du journalisme, de la vie publique et de la société civile de partout au pays.

Merci à notre commanditaire, Cision, pour l'aide à la diffusion du présent communiqué.

À propos de la Fondation des prix Michener

La Fondation des prix Michener célèbre et soutient l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada. Par l'entremise de ses prix annuels et de ses programmes de bourses, la Fondation encourage le journalisme d'enquête et la production de reportages au service du public.

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Renseignements pour les médias : Jill Clark, Conseillère principale, Fondation Rideau Hall, 613-619-0230, [email protected]