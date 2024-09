La Journalism Trust Initiative (JTI) évalue soigneusement la transparence et les pratiques éditoriales des services d'information, et permet aux utilisateurs de connaître leur degré de conformité.

OTTAWA, ON, le 19 sept. 2024 /CNW/ - CBC/Radio-Canada a annoncé aujourd'hui que les services d'information du diffuseur public national avaient reçu à nouveau la certification de la Journalism Trust Initiative (JTI). À la suite d'audits externes réalisés par Alliance for Audited Media , il a été confirmé que le service d'information de Radio-Canada et CBC News répondent aux exigences de certification de la JTI.

La JTI évalue soigneusement la transparence et les pratiques éditoriales des services d'information, et permet aux utilisateurs de connaître leur degré de conformité. L'initiative a été lancée par RSF et ses partenaires en 2018 pour combattre la désinformation et promouvoir le journalisme digne de confiance. Les services d'information de CBC/Radio-Canada ont été les premiers diffuseurs canadiens à recevoir la certification de la JTI.

Pour obtenir à nouveau cette certification, CBC/Radio-Canada a évalué la conformité des pratiques et politiques de ses services d'information - y compris ses Normes et pratiques journalistiques - en fonction de la norme JTI, puis chaque service a publié un rapport de transparence, qui a fait l'objet d'un audit indépendant. Dans ses évaluations, Alliance for Audited Media s'est penchée sur des questions clés comme le respect des principes du journalisme, l'exactitude et la responsabilité à l'égard des sources.

« À l'heure où distinguer les faits de la fiction est plus difficile que jamais, une norme de référence comme la Journalism Trust Initiative de Reporters sans frontières est essentielle pour identifier les contenus d'information exacts et dignes de confiance. CBC/Radio-Canada est fière de figurer parmi les services d'information reconnus pour leur rigueur et leur professionnalisme. »

- Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada

Les certificats de CBC/Radio-Canada pour la norme JTI peuvent être consultés ici :

Le Winnipeg Free Press, France Télévisions, RTÉ News (Irlande) et SWI swissinfo.ch (un service de la Société suisse de radiodiffusion et télévision) figurent aussi dans la liste des médias pleinement certifiés par la JTI. Vous trouverez davantage d'information sur le site web de la JTI .

