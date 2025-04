Débats des chefs 2025 : le débat en français devancé à 18 h, mercredi 16 avril

MONTREAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Connaissant la passion des Canadiens pour le hockey, Radio-Canada et la Commission des débats ont pris la décision de diffuser le débat des chefs en direct demain, le mercredi 16 avril, de 18 h à 20 h HAE. Les citoyens pourront ainsi ne rien manquer de ce moment crucial de la campagne électorale tout en suivant les périodes décisives du match de hockey qui pourrait permettre aux Canadiens de Montréal d'accéder aux séries éliminatoires.

Débat des chefs 2025 (Groupe CNW/CBC/Radio-Canada)

Rappelons que le débat des chefs en français sera diffusé sur ICI TÉLÉ, ICI RDI, ICI TOU.TV, ICI PREMIÈRE et Radio-Canada OHdio dès 18 heures et également disponible en rattrapage.

À propos du producteur du débat

CBC/Radio-Canada a été choisi en tant que producteur des débats des chefs à la suite d'un processus d'appel d'offres lancé par la Commission des débats des chefs.

Le producteur a le mandat de produire, promouvoir et offrir à tous les médias intéressés deux débats, l'un en français et l'autre en anglais. Les débats sont des productions sans marque de commerce, diffusés au plus grand nombre possible de Canadiens à la télévision, à la radio et sur le numérique.

