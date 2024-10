Des médias publics de partout dans le monde s'engagent à assurer l'accessibilité des nouvelles, à utiliser l'IA pour le bien public, à plaider pour une responsabilisation accrue des médias sociaux, et à rétablir un débat démocratique civilisé.

OTTAWA, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Des membres de la communauté internationale des médias publics, y compris la Public Media Alliance et le Groupe de travail mondial pour les médias publics , ont annoncé aujourd'hui leur soutien à la Déclaration d'Ottawa , une initiative visant à combattre la désinformation. Cette Déclaration a été présentée par CBC/Radio-Canada, le diffuseur public national du Canada, à la conférence Public Broadcasters International 2024 (PBI Ottawa 2024).

Partout dans le monde, l'accès à une information digne de confiance est menacé, notamment en raison des fermetures de médias d'information, de la découvrabilité réduite des contenus d'information des médias publics dans l'espace numérique, et de la montée de la mésinformation et de la désinformation.

Les signataires de la Déclaration d'Ottawa conviennent de servir leurs citoyens par le respect des engagements suivants :

Assurer un large accès à l'information pour toute la population - fournir une programmation de nouvelles et d'affaires publiques factuelle et impartiale, par des moyens adaptés à l'évolution de la technologie et des habitudes de consommation. Combattre la désinformation - favoriser l'éducation aux médias pour les auditoires de tous les âges, œuvrer à la vérification des faits et vérifier la provenance des contenus liés aux nouvelles et aux affaires publiques. Rétablir un débat démocratique civilisé - encourager les échanges de points de vue éclairés, respectueux et nuancés sur leurs plateformes, refléter la diversité de leurs auditoires et présenter des analyses aussi variées qu'approfondies. Réclamer une responsabilisation des plateformes de médias sociaux - amener les médias sociaux qui distribuent de l'information à soutenir la libre circulation d'informations fiables en provenance de médias publics, sur des bases équitables, et à mettre en place des protections contre la désinformation et le contenu imposteur. Utiliser l'intelligence artificielle pour le bien public - établir et suivre des principes d'utilisation responsable de l'IA, et libérer son potentiel au moyen d'un encadrement assurant la transparence et l'utilisation équitable de nos contenus.

« Partout dans le monde, on voit que la désinformation continue d'affaiblir nos écosystèmes de l'information et nos démocraties en alimentant la méfiance envers les médias. Cette tendance s'accélère avec le recours à l'IA dans le seul but de tromper la population. Les médias publics montent au front contre cette menace croissante, tout en s'assurant de faire une utilisation éthique de l'IA. Par cette déclaration d'Ottawa, nous nous engageons à poser des gestes concrets, sur une base individuelle et collective, dans l'intérêt des auditoires que nous servons. »

--Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada et présidente du Groupe de travail mondial pour les médias publics

« Les médias de service public sont une des pierres d'assise d'une démocratie éclairée à l'échelle mondiale. À notre époque de polarisation alimentée par la mésinformation et la désinformation d'acteurs malveillants, les médias publics jouent un rôle critique en fournissant à tous les auditoires, où qu'ils soient, de l'information factuelle, digne de confiance et fiable. La Public Media Alliance est fière d'être solidaire de ses alliés, unis par nos valeurs communes dans notre soutien à la Déclaration d'Ottawa. »

--Kristian Porter, directeur général, Public Media Alliance

La Déclaration d'Ottawa s'inscrit à la suite de la Déclaration de Bruxelles , portant sur la sécurité des journalistes et la liberté de la presse, qui avait été présentée à l'édition 2021 de PBI dans la capitale belge.

Lisez l'intégralité du texte de la Déclaration d'Ottawa ici .

À propos de la Public Media Alliance

La Public Media Alliance est la plus grande association de médias de service public à l'échelle mondiale. Elle a pour mandat de soutenir et de défendre le rôle et l'importance de ces organisations, qu'on appelle également les diffuseurs publics, aussi bien dans la société que dans la vie démocratique. La PMA est un organisme sans but lucratif financé par plus de 50 médias publics, notamment CBC/Radio-Canada, la BBC, l'Australian Broadcasting Corporation (ABC), la Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), la Namibian Broadcasting Corporation (NBC) et Thai PBS.

À propos du Groupe de travail mondial pour les médias publics

La raison d'être du Groupe de travail mondial pour les médias publics est de promouvoir et de défendre les valeurs des diffuseurs publics : l'accessibilité, l'exactitude, la responsabilisation, la créativité, l'impartialité, l'indépendance et la rigueur journalistique. Ces valeurs sont à la base d'une démocratie éclairée et en santé.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiennes et Canadiens à l'ère numérique.

