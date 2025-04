OTTAWA, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ - CBC/Radio-Canada, sélectionnée par la Commission des débats des chefs pour produire deux débats des chefs dans le cadre de l'élection fédérale, a annoncé aujourd'hui les thèmes et les formats de ces débats.

Les deux débats seront diffusés en direct de l'atrium de la Maison de Radio-Canada à Montréal.

Chaque débat durera 120 minutes sans interruption publicitaire, et les deux auront des formats semblables, mettant l'accent sur un débat ouvert et sur des questions directes posées par le modérateur.

Chaque débat comptera cinq thèmes principaux, présentés ci-dessous.

Comme il a été annoncé précédemment , le débat en français sera modéré par Patrice Roy, journaliste et chef d'antenne du Téléjournal avec Patrice Roy à Radio-Canada et de l'émission En direct avec Patrice Roy sur ICI RDI, le mercredi 16 avril à 20 h (HAE). Voici les thèmes du débat en français, par ordre alphabétique :

Coût de la vie Énergie et climat Guerre commerciale Identité et souveraineté Immigration et affaires étrangères

Le débat en anglais sera modéré par Steve Paikin, animateur de l'émission d'affaires publiques phare de TVO, The Agenda with Steve Paikin, le jeudi 17 avril à 19 h (HAE). Voici les thèmes du débat en anglais, par ordre alphabétique :

Abordabilité et coût de la vie (Affordability and the cost of living) Énergie et climat (Energy and climate) Leadership en situation de crise (Leading in a crisis) Sécurité publique (Public safety and security) Tarifs douaniers et menaces envers le Canada (Tariffs and threats to Canada )

L'arrivée des chefs à la Maison de Radio-Canada, leur place sur le plateau des débats en français et en anglais, ainsi que l'ordre dans lequel ils participeront à la mêlée de presse après le débat ont été déterminés par tirage au sort la semaine dernière.

À propos du producteur du débat

CBC/Radio-Canada a été choisi en tant que producteur des débats des chefs à la suite d'un processus d'appel d'offres lancé par la Commission des débats des chefs.

Le producteur a le mandat de produire, promouvoir et offrir à tous les médias intéressés deux débats, l'un en français et l'autre en anglais. Les débats sont des productions sans marque de commerce, diffusés au plus grand nombre possible de Canadiens à la télévision, à la radio et sur le numérique.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiennes et Canadiens à l'ère numérique.

