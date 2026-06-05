Rachael Pinnock nommée cheffe de la direction commerciale et de l'impact du CPC

Une dirigeante d'entreprise chevronnée se joint à l'équipe de direction du CPC

OTTAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le CPC a nommé Rachael Pinnock au poste de cheffe de la direction commerciale et de l'impact.

Pinnock, qui occupe officiellement ce poste depuis le 1er juin, se joint à l'équipe de direction du CPC avec pour mission de se concentrer sur la génération de revenus durables et diversifiés, le marketing, les communications, les partenariats stratégiques et les retombées, en plus de mobiliser davantage les entreprises et les communautés afin de promouvoir le sport paralympique.

Le CPC a nommé Rachael Pinnock au poste de cheffe de la direction commerciale et de l’impact. PHOTO : Comité paralympique canadien

À son récent poste de directrice de la stratégie commerciale et de l'impact au CPC, Pinnock a considérablement contribué à l'élaboration du plan stratégique décennal de l'organisme, en privilégiant le pilier du pouvoir du parasport : promouvoir la valeur du sport paralympique et le rôle du parasport en faveur d'une société plus inclusive et accessible pour toutes les personnes au Canada.

« C'est une période incroyablement passionnante pour le Mouvement paralympique et le parasport au Canada », affirme Pinnock. « Je suis ravie d'assumer ce nouveau poste de cheffe de la direction commerciale et de l'impact, qui reflète la volonté du CPC d'intégrer ses objectifs de retombées au sein de la direction et au cœur de ses priorités stratégiques. C'est la preuve que nous croyons que le succès ne se mesure pas seulement par ce qui se passe sur le podium, mais aussi par le changement que nous suscitons autrement. Je me réjouis de travailler avec nos athlètes, nos partenaires, toutes les personnes qui nous appuient ainsi que l'ensemble du système sportif afin d'étendre la portée et l'influence du pouvoir du parasport, tandis que nous nous préparons pour Los Angeles 2028 et l'avenir. »

Pinnock s'est jointe en octobre 2023 au CPC comme que directrice, Partenariats et Développement du commerce. Elle possède une vaste expérience acquise au sein du milieu sportif, notamment dans les milieux paralympique et olympique au Canada et au Royaume-Uni, ainsi qu'une expertise en marketing et en communication à l'échelle internationale auprès de marques de renom, y compris BMW et MINI.

Pinnock succède à François Robert, chef des affaires commerciales sortant, qui quitte le CPC après 15 années couronnées de succès au cours desquelles il a eu une influence considérable sur le Mouvement paralympique partout au Canada. Au cours de son mandat, Robert a contribué à une croissance substantielle des revenus, des partenariats avec les entreprises ainsi que de la notoriété du CPC. Il laisse l'organisme en excellente position pour l'avenir.

« Je suis ravie d'accueillir Rachael dans ses nouvelles fonctions de cheffe de la direction commerciale et de l'impact », déclare Karen O'Neill, cheffe de la direction, Comité paralympique canadien. « Ce poste de direction témoigne de l'incroyable capacité de Rachael à associer les occasions d'investissement à l'innovation et à leurs retombées, le tout afin d'améliorer l'inclusion au sein de nos communautés et de notre pays grâce au pouvoir du parasport. Un avenir prometteur s'annonce pour le sport paralympique et dans cette optique, Rachael mettra à profit son impressionnant parcours dans les domaines du sport et des affaires ainsi que sa vaste expérience pour façonner le succès du CPC et y contribuer largement.

« Je tiens également à remercier François pour son dévouement exceptionnel au cours des 15 dernières années. François a élaboré et établi les bases solides qui permettront à Rachael et à l'équipe d'aborder le prochain chapitre. Je transmets mes sincères remerciements à François pour son précieux sens de l'initiative. »

Pinnock collaborera avec les équipes responsables des partenariats avec les entreprises, du marketing et des communications ainsi qu'avec la Fondation paralympique canadienne, mais aussi avec l'ensemble de l'organisme et de la communauté paralympique, afin de permettre à davantage de personnes au Canada de découvrir le pouvoir du parasport.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personne-ressource pour les médias : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected], 613-462-2700