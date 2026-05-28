- Milano Cortina 2026 est la première édition des Jeux paralympiques d'hiver pour laquelle les athlètes reçoivent une récompense financière équitable pour avoir remporté une médaille

- Le Programme de reconnaissance des performances paralympiques est financé par la Fondation paralympique canadienne

OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien a annoncé jeudi qu'une allocation totale de 555 000 dollars a officiellement été versée aux athlètes du Canada qui ont remporté une médaille aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, par l'entremise du Programme de reconnaissance des performances paralympiques.

Une allocation totale de 555 000 dollars a officiellement été versée aux athlètes du Canada qui ont remporté une médaille aux Jeux paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026. PHOTO: Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Il s'agit de la première fois que des athlètes paralympiques de Jeux d'hiver reçoivent des fonds du Programme de reconnaissance des performances paralympiques, lancé avant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Les athlètes qui ont remporté des médailles à Paris 2024 ont collectivement reçu un montant de 535 000 dollars.

Financé par la Fondation paralympique canadienne (la Fondation), le programme repose sur des contributions initiales de plus de 6 millions de dollars à un fonds de dotation, qui proviennent de dons généreux de 4 millions de dollars de la part de Sanjay Malaviya, au nom de la Fondation Malaviya, ainsi que de 2,02 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous versons pour la première des fonds fois aux athlètes du Canada qui ont remporté une médaille aux Jeux paralympiques d'hiver, grâce au Programme de reconnaissance des performances paralympiques », déclare Karen O'Neill, cheffe de la direction, Comité paralympique canadien. « Il s'agit d'une reconnaissance bien méritée pour les athlètes paralympiques du Canada après des années de travail acharné et de dévouement pour réaliser chacune de leurs performances. Être en mesure de fournir cette récompense équitable pour leurs réussites témoigne de la croissance du sport paralympique et reflète bien la valeur d'un système sportif accessible et inclusif. Félicitations aux athlètes qui ont remporté des médailles aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. C'était un honneur de vous encourager à ces Jeux. »

L'Équipe paralympique canadienne a remporté 15 médailles à Milano Cortina - trois d'or, quatre d'argent et huit de bronze. Au total, 30 athlètes ont remporté des médailles en Italie, y compris quatre athlètes qui en ont remporté plus d'une et les membres de deux équipes sportives - celles de curling en fauteuil roulant et de parahockey sur glace. Les athlètes reçoivent 20 000 dollars par médaille d'or, 15 000 dollars par médaille d'argent et 10 000 dollars par médaille de bronze, soit les mêmes montants que leurs homologues olympiques. Cliquez ici pour obtenir la liste complète des athlètes qui ont remporté des médailles aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

« Le Programme de reconnaissance des performances paralympiques est une initiative très importante pour le sport paralympique au Canada et la Fondation est fière d'aider les athlètes à obtenir une récompense financière équitable pour leurs incroyables réussites aux Jeux », affirme Scott Sandison, directeur général, Fondation paralympique canadienne. « Nous remercions la Fondation Malaviya et le gouvernement du Canada d'avoir rendu cela possible. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à appuyer les athlètes paralympiques du Canada et la prochaine génération de para-athlètes qui rêvent de représenter leur pays sur la scène internationale. »

Outre le Programme de reconnaissance des performances paralympiques, la Fondation Malaviya finance les Récompenses de podium d'Équipe Canada, qui offrent 5 000 dollars supplémentaires par médaille remportée par les athlètes du Canada aux Jeux olympiques et paralympiques de Milano Cortina 2026.

« C'est un immense honneur pour moi de concourir aux Jeux et de porter les couleurs du Canada. Je suis fière de représenter mon pays. Je suis aussi fière que, pour la toute première fois, les athlètes des Jeux paralympiques d'hiver reçoivent le même montant d'argent pour leurs médailles que les athlètes des Jeux olympiques! Il s'agit d'une étape important vers une reconnaissance équitable de nos réalisations. En plus de la reconnaissance, les fonds aideront les athlètes paralympiques à continuer de concourir et à se concentrer sur leur entraînement. En 2022, après les Jeux paralympiques de Beijing, j'ai eu le plaisir de parler avec M. Malaviya. Son humble personnalité et son dévouement envers les athlètes paralympiques m'ont impressionnée. Je suis reconnaissante à la Fondation Malaviya d'avoir rendu possible cette récompense financière équitable. »

- Natalie Wilkie, quadruple médaillée à Milano Cortina 2026 (deux médailles d'or, une d'argent, une de bronze), ski paranordique

« Le Programme de reconnaissance des performances paralympiques est une nouvelle reconnaissance que le sport paralympique est un sport d'élite et que les para-athlètes sont des athlètes d'élite. Concourir au niveau mondial, peu importe le sport, requiert que l'athlète fasse preuve de dévouement, d'engagement et de talent pour réussir. Je suis vraiment ravie que cette reconnaissance soit maintenant offerte aux athlètes paralympiques et pour nos performances. Merci au CPC et à la Fondation paralympique canadienne pour leurs efforts acharnés en faveur du sport paralympique ainsi qu'à leurs partenaires financiers, le gouvernement du Canada et la Fondation Malaviya, pour leurs généreuses contributions à ce fonds. »

- Ina Forrest, médaillée d'or à Milano Cortina 2026, curling en fauteuil roulant

« Le Programme de reconnaissance des performances paralympiques est une étape importante dans la reconnaissance du travail acharné et de l'engagement nécessaires pour concourir au niveau paralympique. Recevoir cette reconnaissance comme médaillé paralympique compte beaucoup pour moi, et je suis reconnaissant de constater l'appui continu envers les athlètes paralympiques du Canada. »

- Kalle Eriksson, triple médaillé à Milano Cortina 2026 (une médaille d'argent et deux de bronze), ski para-alpin

Le Programme de reconnaissance des performances paralympiques s'inscrit dans le cadre de la campagne INSPIRER de la Fondation, la plus importante stratégie de promotion du sport paralympique jamais lancée au Canada, qui vise à recueillir 35 millions de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour faire un don en faveur de l'inclusion et de l'équité pour les athlètes paralympiques ainsi qu'offrir plus d'occasions aux personnes en situation de handicap de découvrir le pouvoir du parasport, consultez Paralympique.ca/fondation/pour-nous-aider/.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

Au sujet de la Fondation paralympique canadienne : Paralympique.ca/Fondation

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personne-ressource pour les médias : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700