- Milano Cortina 2026, les Jeux de tous les records, met en évidence l'impact sociétal plus large des Jeux paralympiques

- Une occasion à saisir pour bâtir un système plus solide, plus sécuritaire et plus inclusif pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes

OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - Après des Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 qui ont battu tous les records, notamment au niveau des audiences qui ont atteint des sommets sans précédent tant au niveau de la télédiffusion que des plateformes numériques, le Comité paralympique canadien présente une nouvelle étude nationale illustrant l'impact plus large que peut avoir l'engagement à l'égard des Jeux sur la création d'une nation plus inclusive pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes.

« Nous nous réjouissons du fait que le sport paralympique rejoigne de plus en plus de gens au Canada, et la croissance dont nous avons été témoins aux Jeux de Milano Cortina 2026 reflète un changement majeur dans l'intérêt que manifestent les Canadiens et les Canadiennes envers le sport paralympique et l'importance qu'ils y attachent, notamment en ayant des attentes plus élevées en ce qui concerne l'accessibilité et l'inclusion dans le pays », déclare Karen O'Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien. « Alors que nous continuons d'œuvrer à la réalisation de notre vision d'un monde inclusif grâce au sport paralympique, nous invitons tous ceux et celles qui investissent dans le parasport, ou qui le soutiennent, à miser sur cet élan afin de créer un impact à long terme. »

Un moment déterminant

Les Jeux de Milano Cortina 2026 ont été marqués par des records d'audience et d'engagement, qui reflètent l'intérêt croissant pour le sport paralympique au Canada. Une étude menée à la fin des Jeux a démontré que six Canadiens et Canadiennes sur dix avaient interagi avec les Jeux par l'entremise de la télédiffusion et de la diffusion en continu, des médias sociaux ou de la couverture médiatique et, à présent, quatre personnes sur dix au Canada s'identifient en tant que fans. Plus de la moitié affirment que leur intérêt pour les Paralympiques s'est accru grâce aux Jeux, tandis que 70 pour cent croient que le nombre de fans continue d'augmenter.

Un Canadien ou une Canadienne sur quatre a suivi la couverture des Jeux, et dix millions les ont regardés sur CBC/Radio-Canada. Le temps consacré à la diffusion en continu du contenu paralympique a augmenté de plus de 500 pour cent par rapport à Beijing 2022, tandis que les plateformes numériques et sociales du CPC ont suscité un intérêt soutenu par rapport à Paris 2024, grâce à une croissance importante de toutes les mesures, y compris près de 50 millions d'impressions, 13 millions de visionnements de vidéos et plus de 1,5 million d'engagements.

Changer la perception du handicap au Canada

L'impact des Jeux va bien au-delà de l'auditoire ; ils changent les perceptions, suscitent l'action et améliorent la compréhension du handicap au sein du public.

Sept Canadiens ou Canadiennes sur dix affirment que les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 ont influencé positivement leurs attitudes à l'égard des personnes en situation de handicap. Les personnes qui affirment que le nombre de fans des Jeux paralympiques est en train de croître sont plus à même d'adopter des comportements de soutien, notamment en défendant la cause de l'accessibilité, en faisant des dons, en participant à des événements ou en prenant part à des conversations à propos du handicap. Cet impact est particulièrement important au sein des jeunes publics, qui sont plus susceptibles de s'engager activement et d'agir de façon concrète. De façon plus générale, neuf Canadiens ou Canadiennes sur dix croient que le pays devrait être plus accessible.

Un impact mesurable sur les comportements est également mis en évidence, car plus de 30 pour cent des Canadiens et Canadiennes, ainsi que trois Canadiens et Canadiennes en situation de handicap sur dix, indiquent que les Jeux ont renforcé leur motivation à pratiquer un sport ou une activité physique.

« Le parasport est devenu une plateforme pertinente et fiable pour la création de liens, et les données montrent clairement que ceux et celles qui témoignent d'un engagement plus profond à l'égard des Jeux paralympiques font preuve de comportements inclusifs plus marqués et d'attitudes beaucoup plus positives », affirme Michelle Stilwell, vice-présidente du Comité paralympique canadien et sextuple championne paralympique. « Non seulement les Canadiens et les Canadiennes regardent les Paralympiques, ils les associent au genre de pays dans lequel ils veulent vivre, ce qui reflète le pouvoir du parasport en qualité de vecteur de changement. »

Un système prêt pour la croissance et l'investissement

Il émane également de cette étude que le parasport offre aux partenaires une formidable opportunité de tisser des liens solides avec les auditoires, partout au pays. En effet, 35 pour cent des Canadiens et Canadiennes ont affirmé faire davantage confiance à une marque qui commandite l'Équipe paralympique canadienne, 35 pour cent ont indiqué qu'ils envisageraient d'acheter les produits ou d'utiliser les services d'une marque commanditaire, tandis que 45 pour cent ont une perception plus positive des marques associées au CPC.

« Le parasport est une plateforme en pleine croissance qui se caractérise par une grande pertinence auprès du public, une marque fiable et cohérente et un engagement croissant de l'auditoire », déclare Rachael Pinnock, directrice, Stratégie commerciale et Impact au Comité paralympique canadien. « Cela représente, pour les partenaires du CPC, l'occasion d'avoir un impact plus important sur la société canadienne et de bénéficier de rendements mesurables de leurs investissements. C'est par le partenariat que nous serons à même de susciter un changement réel au Canada et de façonner un pays plus inclusif et plus accessible. »

Le CPC se réjouit à l'idée de travailler aux côtés de ses sports membres, de ses partenaires et de tous les supporteurs et supportrices pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes de vivre l'expérience du parasport et d'y accéder.

Les données précédentes proviennent d'une étude menée en mars 2026 en partenariat avec l'International Institute of Sport Business and Leadership de l'Université de Guelph avec l'aide d'un panel national de consommateurs canadiens, par l'entremise de Léger Marketing. Elle fait suite à une étude menée l'automne dernier avant les Jeux de Milano Cortina 2026 et s'inscrit dans le cadre de l'engagement à long terme du CPC de mesurer l'impact des Jeux paralympiques, d'élargir et de faire évoluer la manière dont ils peuvent provoquer le changement social.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personne-ressource : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700