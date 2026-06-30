Le Comité paralympique canadien dévoile son nouveau logo

- Le nouveau logo met l'accent sur l'identité canadienne

- Également renouvelé et lancé : le logo de la Fondation paralympique canadienne

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) a officiellement dévoilé son nouveau logo, qui entre en vigueur dès aujourd'hui.

Orné d'une feuille d'érable entière superposée au symbole paralympique, les Agitos (terme latin qui signifie « je bouge » et qui incarne les valeurs paralympiques que sont le courage, la détermination, l'inspiration et l'égalité), le nouveau logo met en avant l'identité canadienne du CPC.

Le Comité paralympique canadien (CPC) a officiellement dévoilé son nouveau logo, orné d’une feuille d’érable entière superposée au symbole paralympique. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Depuis le lancement en 2023 d'un nouveau Plan stratégique de 10 ans, la refonte de sa marque en 2024 et l'évolution, à l'automne dernier, de son pilier stratégique le pouvoir du parasport. Il s'agit du plus récent volet des activités clés du CPC qui envisage un avenir prometteur pour le parasport.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous représentons le Mouvement paralympique au Canada et notre nouveau logo illustre parfaitement ce lien : il identifie clairement notre appartenance canadienne à l'échelle mondiale, en plus de mettre en valeur les Agitos paralympiques », affirme Karen O'Neill, cheffe de la direction, Comité paralympique canadien. « Nous envisageons avec enthousiasme l'avenir du parasport au Canada et notre logo reflète l'orientation stratégique de notre organisme. Nous nous engageons à offrir à toutes les personnes au Canada davantage d'occasions de découvrir le pouvoir du parasport et nous nous réjouissons à l'idée du travail qui nous attend. »

Le nouveau logo s'harmonise également avec les directives du Comité international paralympique (IPC) et arbore le symbole paralympique amélioré, mis à jour en 2020.

« Notre logo est le pilier de notre marque; il fait le lien entre notre identité canadienne et le Mouvement paralympique », explique Rachael Pinnock, cheffe de la direction commerciale et de l'impact, CPC. « Le nouveau logo reflète notre vision ambitieuse et témoigne de notre volonté d'aborder la prochaine étape de l'essor du Mouvement paralympique à l'échelle nationale. Il appartient à chaque athlète, partenaire et adepte qui estime que le parasport devrait être au cœur de l'histoire sportive au Canada. »

On a également mis à jour le logo de la Fondation paralympique canadienne (la Fondation) afin d'assurer la cohérence entre les deux organismes et de refléter son lien avec le CPC. La Fondation est la filiale philanthropique et partenaire de financement du CPC. Ensemble, les deux organismes veillent à ce que chaque personne en situation de handicap au Canada ait la possibilité de faire du sport et de réaliser son potentiel, et ce, à tous les niveaux.

Pour découvrir les nouveaux logos du CPC et de la Fondation, consulter : Logo et marque du CPC

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

Au sujet de la Fondation paralympique canadienne : Paralympique.ca/Fondation

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personne-ressource pour les médias : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected], 613-462-2700