TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Octobre est le Mois de la littératie en santé au Canada. La littératie en santé est la capacité de trouver, de comprendre et d'utiliser l'information relative à la santé pour prendre des décisions éclairées en la matière. Elle comprend des compétences comme la description des symptômes, la compréhension du système de santé et des instructions médicales et la gestion sécuritaire des médicaments.

Cependant, selon l'Association canadienne de santé publique, 60 % des adultes et près de 88 % des personnes âgées au Canada n'ont pas beaucoup de compétences en littératie en santé. Cela signifie que ces personnes peuvent avoir de la difficulté à suivre les instructions relatives aux médicaments, à comprendre les résultats des tests ou à communiquer avec les professionnels de la santé. Le manque de littératie en santé peut avoir un impact direct sur les perspectives en matière de santé et le bien-être général.

ABC Alpha pour la vie Canada aide les Canadiens et Canadiennes à améliorer leurs compétences en littératie en santé grâce à son programme gratuit, Question de santé ABC. Le programme offre des outils pratiques, des ressources et des possibilités d'apprentissage conçus pour les aider à prendre en toute confiance des décisions éclairées en matière de santé pour eux-mêmes et les membres de leur famille. Toute personne peut accéder à ces ressources téléchargeables gratuites et à ces cours en ligne gratuits sur des sujets tels que la préparation des visites chez le médecin, la gestion des médicaments, la compréhension des droits des patients, la gestion du stress lié à une maladie chronique ou rare et le soutien aux aidants.

« Être bien renseigné sur la santé, c'est plus que lire une étiquette d'ordonnance : il s'agit de comprendre l'information sur la santé et d'agir en fonction de celle-ci de manière à améliorer sa qualité de vie, affirme Alison Howard, directrice administrative, ABC Alpha pour la vie Canada. En rendant l'information sur la santé accessible, nous redonnons aux Canadiens et Canadiennes l'assurance de pouvoir parler aux fournisseurs de soins de santé avec confiance, de poser des questions et de faire des choix qui favorisent leur santé. »

Dans le cadre du Mois de la littératie en santé, Question de santé ABC organise des ateliers partout au pays, notamment aux emplacements suivants :

Municipalité de South Dundas - Dundas (Ontario), 10 octobre

Bibliothèque publique NEMI - Little Current (Ontario), 15 octobre

Bibliothèque publique de Vaughan - Vaughan (Ontario), 28 octobre

Exploits Community Centre - Grand Falls (Terre-Neuve-et-Labrador), 27 novembre

Ces séances permettent aux Canadiens et Canadiennes d'en savoir plus sur leur santé, de nouer des liens avec d'autres personnes et de mettre en pratique leurs compétences de littératie en santé dans un environnement favorable.

Le programme Question de santé ABC est offert grâce au soutien de la Fondation caritative Alexion.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Question de santé ABC ou pour accéder gratuitement à des ressources, consultez le site questiondesanteabc.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de la littératie. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

