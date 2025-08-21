TORONTO, le 21 août 2025 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada a le plaisir de dévoiler les noms des lauréats du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie (PIL) 2025, qui met en lumière des programmes novateurs de littératie pour les adultes partout au Canada.

Le premier prix est décerné cette année à la Calgary Immigrant Women's Association, une organisation de Calgary, en Alberta. Elle recevra une aide financière de 20 000 dollars pour la poursuite de ses activités et la croissance de son programme. Deux autres organisations ont obtenu une mention honorable (KnowledgeFlow Cybersafety Foundation, Stouffville, Ontario, et The Literacy Circle Society, Victoria, Colombie-Britannique) et recevront chacune une aide financière de 10 000 dollars.

Les trois programmes gagnants se distinguent par leur incidence mesurable et leur originalité et constituent des modèles adaptables pour tous les groupes de littératie du pays.

« Nous avons reçu de nombreuses candidatures remarquables cette année, mais ces trois organisations ont su se démarquer par leurs approches novatrices et leurs résultats concrets, déclare Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Grâce au soutien continu de la Canada Vie, ce Prix nous aide à mettre en lumière des programmes de littératie des adultes qui changent non seulement la vie des gens, mais qui renforcent aussi le milieu de l'alphabétisation dans son ensemble. »

Depuis la création du Prix en 2012, 62 distinctions ont été décernées à des organismes de littératie partout au pays (14 premiers prix et 48 mentions honorables), ce qui représente un financement de plus de 500 000 $ pour l'avancement des programmes de littératie.

« Investir dans la littératie, c'est plus qu'un simple investissement dans la lecture et l'écriture. C'est tisser des liens et encourager la compréhension mutuelle, déclare Stephanie Halligan, directrice des relations avec la communauté de la Canada Vie. Nous sommes fiers de soutenir ABC Alpha pour la vie Canada et les lauréats du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie dans leurs efforts pour bâtir des communautés fortes et florissantes, où tout le monde a une chance de réussir. »

La Calgary Immigrant Women's Association fera officiellement l'objet d'une reconnaissance lors d'une cérémonie virtuelle en octobre. Cet événement comprendra une remise de prix et une discussion avec animateur où chacun des trois lauréats du PIL 2025 aura l'occasion de faire valoir ses qualités de leaders dans le secteur de l'alphabétisation des adultes. Inscrivez-vous à l'événement virtuel (qui sera présenté en anglais).

GRAND GAGNANT - Prix de 20 000 $

Calgary Immigrant Women's Association, Calgary, en Alberta

Programme : Pebbles in the Sand

Pebbles in the Sand est un programme unique d'apprentissage de l'anglais et d'habiletés fondamentales destiné aux femmes immigrantes et réfugiées de Calgary dont le niveau de scolarité est inférieur à sept ans. Lancé en 1999, il répond à un besoin criant en aidant les femmes exclues de la formation linguistique conventionnelle en raison de leur faible niveau de littératie. Ce programme sensible aux traumatismes et à la culture combine l'enseignement de l'anglais à l'apprentissage des habiletés fondamentales, de la littératie numérique et familiale, de l'éducation à la santé et de la recherche de ressources communautaires. Dans le but d'éliminer les principaux obstacles à la participation, ce programme offre également du soutien personnalisé comme des mentorats individuels, des services d'interprète, des sorties éducatives mensuelles et de l'aide pour la garde d'enfants et le transport. Les cours ont lieu dans des locaux communautaires familiers et accessibles, créant ainsi un environnement accueillant où les femmes peuvent prendre confiance en elles et s'adapter à la vie au Canada.

MENTIONS HONORABLES - Prix de 10 000 $ chacun

KnowledgeFlow Cybersafety Foundation, Stouffville, Ontario

Programme : Projet KnowledgeNet

Le projet KnowledgeNet est un programme expérimental d'éducation à la cybersécurité conçu pour les personnes âgées. Articulé autour de simulations réalistes d'hameçonnage, le programme permet aux participants d'apprendre à reconnaître les arnaques en ligne les plus courantes et à y réagir de manière adéquate. Après chaque simulation, les participants reçoivent un suivi personnalisé en fonction de leur interaction, des courriels éducatifs hebdomadaires offrant des conseils pratiques en matière de sécurité, et peuvent accéder à un groupe de discussion en ligne. Le programme a été créé en réponse au nombre croissant d'arnaques en ligne ciblant les personnes âgées et à l'absence de formation préventive adaptée à leurs besoins. Ce projet vient combler cette lacune en proposant un apprentissage basé sur des scénarios réalistes qui renforce les compétences au fil du temps. Les participants déclarent se sentir plus confiants, plus autonomes et plus aptes à se protéger et à protéger leur famille.

The Literacy Circle Society, Victoria, Colombie-Britannique

Programme : Learning for Life

Learning for Life est un programme de littératie créé pour les aînés autochtones, les survivants des pensionnats et des externats et les survivants intergénérationnels. Chaque séance commence par un repas partagé, suivi d'une formation à la lecture, à l'écriture, à la narration et aux mathématiques de base adaptée aux besoins de chaque participant et dispensée dans un contexte de groupe de soutien. Chaque apprenant est jumelé à un « défenseur de l'apprenant » qui l'aide sur le plan logistique, par exemple pour son transport, et qui peut intervenir sur des questions plus générales comme le logement ou les soins de santé. Conçu conjointement par des conseillers autochtones et des colonisateurs alliés, ce programme répond à un besoin vital. De nombreux survivants ont été privés d'éducation et souffrent de traumatismes qui les empêchent d'accéder aux salles de classe traditionnelles. Learning for Life leur offre une solution sûre et culturellement adaptée qui favorise la guérison, l'acquisition de compétences et le rétablissement des liens avec la communauté.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et est membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

SOURCE ABC Life Literacy Canada

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec : Ashley Tilley, ABC Alpha pour la vie Canada, [email protected], 647-326-9693