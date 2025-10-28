TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Alors que l'économie à la demande continue de croître au Canada, de plus en plus de personnes se tournent vers le travail autonome et le travail à contrat pour gagner leur vie. Mais gérer son argent sans avoir un salaire stable peut être difficile : sources de revenus imprévisibles, fiscalité, budget, planification d'entreprise, etc.

Pour aider à relever ces défis uniques, ABC Alpha pour la vie Canada ajoute le volet Question d'argent pour le travail autonome à son programme Question d'argent. Ces nouvelles ressources sont conçues pour les travailleurs autonomes canadiens actuels et futurs.

Question d'argent est un programme gratuit d'introduction à la littératie financière. Plus de 100 000 Canadiens et Canadiennes en ont profité depuis 2011. Il a été élaboré par ABC Alpha pour la vie Canada grâce au généreux soutien de son commanditaire fondateur, le Groupe Banque TD (TD), par l'entremise de sa plateforme de conscience sociale, la promesse TD Prêts à agir.

Ces nouvelles ressources seront publiées au cours des prochains mois, à compter de novembre, à l'occasion du Mois de la littératie financière. Les nouvelles ressources comprennent :

trois nouveaux cahiers d'activités axés sur le travail autonome, le démarrage d'une entreprise et la gestion des revenus et des dépenses

un cours en ligne pour chacun des cahiers offerts sur la Plateforme de compétences ABC, une plateforme d'apprentissage en ligne gratuite

des vidéos présentant des conseils en matière de littératie financière

« Travailler de façon autonome peut être gratifiant, mais des défis financiers en découlent, et l'environnement de travail traditionnel ne nous y prépare pas, affirme Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Qu'il s'agisse de gérer un revenu irrégulier ou de planifier ses impôts et ses dépenses, de solides compétences financières sont essentielles pour assurer la viabilité d'un travail autonome. De plus en plus de Canadiens gagnent un revenu par l'intermédiaire d'un travail autonome ou par la création de petites entreprises, et ainsi, ces ressources sont conçues pour renforcer à la fois les connaissances et la confiance dont les gens ont besoin pour prospérer. »

Selon Statistique Canada, le travail autonome représente près de 15 % de la main-d'œuvre canadienne, et les chiffres continuent d'augmenter. La nature du travail change, et des programmes comme Question d'argent pour le travail autonome permettent d'offrir des outils pratiques et accessibles adaptés aux apprenants adultes. Ces ressources facilitent la compréhension de sujets complexes grâce à un langage clair, à des exemples concrets et à des exercices interactifs.

Le programme Question d'argent est à la disposition des organismes canadiens qui souhaitent offrir des formations ou des manuels sur la littératie financière à leurs apprenants ou à leur clientèle. Les cahiers d'activités, utilisés dans des collectivités partout au Canada, sont remplis d'activités adaptées aux besoins des différents groupes, tels les Autochtones et les personnes ayant des aptitudes différentes. Les ateliers peuvent être animés par le personnel de l'organisation offrant le programme ou avec l'aide optionnelle de membres du personnel de TD qui y consacrent bénévolement leur temps.

« Des programmes de littératie financière comme Question d'argent permettent aux gens d'acquérir des connaissances importantes et de gagner en confiance quant aux prises de décisions financières au quotidien. Grâce à de nouvelles ressources conçues pour soutenir les travailleurs autonomes, cet atelier peut être pertinent pour encore plus de gens partout au Canada qui cherchent à renforcer leur confiance et leur stabilité lorsqu'il s'agit de finances. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, nous sommes fiers d'appuyer ABC Alpha pour la vie Canada puisque ce programme rend plus accessibles des ressources financières fondamentales », affirme Alicia Rose, vice-présidente associée, Impact social et stratégie, Canada, Développement durable et responsabilité sociale, Groupe Banque TD

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du programme Question d'argent, pour organiser un atelier ou pour accéder à des ressources de littératie financière gratuites, consultez le site questiondargent.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

