OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Lorsqu'on planifie un voyage, on pense au passeport, aux réservations et aux valises. Cependant, nos appareils électroniques passent souvent inaperçus dans la liste des priorités. Pourtant, ils contiennent une mine de renseignements personnels et sensibles dont des informations d'identification (nom et coordonnées, numéro d'assurance sociale), des renseignements biométriques, des photos de famille, des documents, des contacts… Autant de données qu'on ne voudrait pas voir tomber entre de mauvaises mains.

Supposez que vous perdiez votre téléphone dans un aéroport bondé ou que vous vous connectiez à un faux réseau Wi-Fi dans un café. Ouch! En quelques secondes, vos courriels, vos mots de passe ou vos photos pourraient être accessibles à des inconnus. C'est notamment pour éviter ce genre d'histoire qu'il vaut la peine d'adopter quelques réflexes simples.

Avant de partir, verrouillez vos appareils avec un mot de passe ou une empreinte digitale et assurez-vous que votre antivirus est à jour. Sauvegarder vos fichiers dans le nuage peut aussi vous sauver la mise : si votre appareil disparaît, vos souvenirs et vos documents resteront accessibles.

Une fois à destination, la discrétion est votre meilleure alliée. Publier sa position en temps réel sur les réseaux sociaux peut sembler anodin, mais c'est aussi une façon d'indiquer à tout le monde où vous êtes -- y compris à des personnes mal intentionnées. Attendre d'avoir quitté un lieu avant de partager vos photos réduit les risques. De la même manière, les réseaux Wi-Fi publics sont pratiques, mais certains sont créés pour piéger les voyageurs. Vérifier le nom exact du réseau avant de vous connecter est un geste simple qui peut vous éviter bien des ennuis.

Si vous achetez une carte SIM locale, privilégiez toujours un vendeur officiel. Les cartes proposées par des revendeurs non autorisés ou les téléphones modifiés peuvent sembler une bonne affaire, mais ils sont souvent plus vulnérables aux logiciels malveillants. Imaginez télécharger une application bancaire sur un appareil compromis : vos informations pourraient être récupérées sans que vous ne vous en rendiez compte.

Les codes QR affichés dans les lieux publics sont un autre piège courant. Ils paraissent pratiques -- un simple balayage pour accéder à un menu ou à une connexion Wi-Fi -- mais certains sont falsifiés pour rediriger vers des sites frauduleux. En balayant sans vérifier, vous pourriez donner accès à vos données personnelles ou installer un logiciel indésirable.

Enfin, gardez en tête que les lois numériques varient énormément d'un pays à l'autre. Ce qui est banal au Canada, comme consulter ses courriels ou transporter des films téléchargés, peut être restreint ailleurs. Dans certains pays, Internet est surveillé et les agents frontaliers ont le droit de fouiller vos appareils. Supposez que vous êtes à la douane avec des documents sensibles ou des fichiers chiffrés : les autorités pourraient exiger de les consulter ou même saisir votre appareil. Traitez vos données comme vos objets de valeur : n'emportez que ce que vous seriez prêt à montrer ou à perdre.

