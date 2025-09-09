OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Lorsqu'ils font appel à vos services d'agent de voyage, vos clients vous font confiance non seulement pour leurs projets de vacances, mais également pour leur assurer une tranquillité d'esprit avant même leur départ.

Pour conserver cette confiance, vous avez besoin des informations les plus récentes et les plus fiables pour suivre l'évolution du domaine du voyage et guider vos clients. Le Guide de préparation des voyages répond à ce besoin.

Être agent de voyages, c'est bien plus que simplement planifier des voyages, c'est créer des expériences qui changent la vie (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Ce cours en ligne gratuit de voyage.gc.ca est conçu spécifiquement pour les professionnels du voyage comme vous. En seulement une heure, vous acquerrez des connaissances cruciales sur les ressources disponibles pour les voyageurs canadiens, telles que les contacts d'urgence, l'assistance consulaire et les conseils de sécurité propres à la destination.

Le cours vous permet de vous familiariser avec les principaux outils dont vous avez besoin pour aider vos clients à se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent à l'étranger, ce qui fait de vous une ressource encore plus précieuse.

En suivant la formation sur la préparation des voyages, vous renforcez non seulement votre crédibilité, mais vous ajouterez également un certificat professionnel à vos qualifications, ce qui vous démarquera dans un secteur toujours plus concurrentiel.

En tant qu'agent de voyage, vous n'êtes pas étranger aux hauts et aux bas de l'industrie. Que vous comptiez un an ou 30 ans d'expérience, une chose reste constante : vos clients comptent sur vous. Mais soyons honnêtes, le rôle de conseiller en matière de voyages n'est pas toujours facile. Entre les demandes des clients, un emploi du temps chargé et votre vie personnelle, il peut être difficile de trouver du temps pour votre croissance professionnelle.

Néanmoins, prendre un moment pour élargir vos connaissances peut être bénéfique à la fois pour vous et pour vos clients. Étant donné que de nombreux Canadiens partent à l'étranger chaque année, il est toujours de la plus haute importance de rester informé. Investir ne serait-ce qu'une heure pour suivre le guide de préparation des voyages sera avantageux non seulement à votre carrière, mais aidera également vos clients à voyager en toute sécurité.

Grâce à la multitude de ressources disponibles par l'intermédiaire de voyage.gc.ca, y compris des mises à jour en temps réel, des notifications d'urgence et des conseils de voyage pour plus de 230 destinations, vous serez en mesure d'accompagner vos clients à chaque étape du processus. Même s'il peut être difficile de trouver du temps, n'oubliez pas que vos efforts pour vous perfectionner en tant que professionnel du voyage vous permettront d'offrir au bout du compte de meilleurs services à vos clients.

Le Guide de préparation des voyages est un moyen simple et efficace d'améliorer votre expertise et d'établir des relations plus solides avec vos clients.

Passez à l'action dès aujourd'hui : vos clients (et votre carrière) vous en remercieront !

