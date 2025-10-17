OTTAWA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Vous planifiez un voyage à l'étranger? Qu'il s'agisse d'un grand voyage autour du monde ou de courtes vacances, quelques conseils financiers peuvent vous aider à protéger votre argent et vos cartes bancaires pendant votre séjour.

Méfiez-vous des arnaques avant de partir

Réfléchir à l’avance à la manière dont vous allez accéder à votre argent, le transporter et le dépenser est un élément important pour voyager en toute sécurité. (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Méfiez-vous des offres en ligne qui semblent trop belles pour être vraies, en particulier pour les hébergements ou les visites guidées. Privilégiez les sites Web connus, vérifiez les coordonnées et évitez d'envoyer de l'argent par virement bancaire ou par transfert électronique à des personnes que vous ne connaissez pas. Apprenez-en davantage sur la manière de vous protéger contre la fraude à l'étranger.

Emportez plusieurs moyens de paiement

Avant de partir, consultez la section « Lois et coutumes » de la page Conseils aux voyageurs et avertissements pour votre destination afin de connaître la monnaie locale et de savoir si le système bancaire est différent de celui auquel vous êtes habitué au Canada. S'il y a des différences, vous trouverez des informations utiles, par exemple si les cartes de crédit et de débit internationales sont largement acceptées et si des guichets automatiques sont disponibles (en particulier dans les zones rurales). Dans la section « Sécurité », vous apprendrez s'il existe un risque de fraude liée aux cartes de crédit et à l'utilisation des guichets automatiques.

Une fois sur place, ne comptez pas sur un seul moyen de paiement. Selon votre destination, les cartes de crédit peuvent être largement acceptées ou très peu utilisées. Dans certains endroits, l'argent liquide peut être le seul moyen de paiement, même pour des dépenses importantes. Emportez une carte de crédit si possible et ayez sur vous un peu d'argent liquide pour les achats où les cartes ne sont pas acceptées. Évitez de transporter trop d'argent liquide sur vous et utilisez le coffre-fort de l'hôtel si possible.

Soyez prudent aux guichets automatiques et lorsque vous effectuez des paiements

N'utilisez les guichets automatiques bancaires que dans des endroits fréquentés et bien éclairés, comme les banques ou le hall de votre hôtel. Méfiez-vous des lecteurs de cartes à l'aspect inhabituel qui pourraient enregistrer les informations de votre carte, et couvrez le clavier lorsque vous entrez votre NIP. Surveillez toujours votre carte lorsque vous effectuez un paiement et vérifiez régulièrement vos relevés de carte de crédit et de débit pendant votre voyage et pendant plusieurs mois après votre retour. Si vous remarquez une transaction que vous n'avez pas effectuée, la page de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada sur la résolution des transactions non autorisées vous indique clairement la marche à suivre pour résoudre le problème.

Informez votre banque de votre départ

Informez à l'avance votre banque et votre société de carte de crédit de vos projets de voyage afin que votre carte ne soit pas bloquée de manière inattendue en raison d'une activité « inhabituelle ».

Sachez où trouver de l'aide

Si vous perdez votre portefeuille ou si vos cartes ne fonctionnent pas, communiquez avec l'ambassade ou le consulat du Canada le plus près. Ils peuvent vous aider à déterminer les options qui s'offrent à vous et à obtenir de l'aide d'urgence au besoin. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous offrir le gouvernement du Canada, consultez la page Aide financière et la Charte des services consulaires du Canada.

Avec un peu de planification et de vigilance, vous protégerez vos finances et profiterez de votre voyage en toute tranquillité. Pour plus d'informations, consultez la page Les voyages et l'argent.

SOURCE Affaires mondiales Canada