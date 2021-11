« Nous sommes là pour aider nos clients à trouver les cadeaux parfaits pour le travail et l'apprentissage pour leurs employés, collègues, enfants et êtres chers », a déclaré David Boone, président-directeur général de Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous avons introduit toute une panoplie de produits raffinés, et nous continuons d'offrir de nombreuses possibilités de cadeaux personnalisés et services d'expéditions pour répandre la joie tout au long de la période des Fêtes. »

Les 10 choix incontournables

Le Guide-cadeaux des Fêtes 2021 de Staples Canada/Bureau en Gros présente les 10 meilleurs cadeaux des Fêtes offerts dès maintenant à des prix avantageux.

Dans le Guide-cadeaux des Fêtes, vous découvrirez également de superbes cadeaux à moins de 25 $ ou moins de 50 $, les meilleurs cadeaux technos, cadeaux les plus à la mode, cadeaux pour les enfants, cadeaux pour les mordus de jeux, cadeaux pour la santé et le bien-être et cadeaux pour la cuisine.

Cadeaux personnalisés et services d'expédition du Centre de solutions de Staples/Bureau en Gros

Grâce à une nouvelle expérience en ligne simplifiée et un assortiment élargi de cadeaux avec photos offerts par le Centre de solutions de Staples/Bureau en Gros, il est plus facile que jamais de créer des cadeaux attentionnés et personnalisés. Une grande variété de modèles et d'outils de conception permettent de créer facilement des impressions personnalisées, albums photo, calendriers, papier d'emballage, tasses, casse-têtes, ornements, masques, et plus encore, et ce en quelques clics de votre ordinateur de bureau ou votre téléphone cellulaire.

Staples Canada/Bureau en Gros offre également des services d'emballage et d'expédition par l'intermédiaire de FedEx, Purolator, Postes Canada et Xpresspost dans tous ses magasins au Canada. Une solution pratique pour s'assurer que les cadeaux arrivent à temps sans dépasser le budget.

Une expérience d'achat intégrée à l'ère de l'omnicanal

Les magasins Staples Canada/Bureau en Gros d'un océan à l'autre ont également été rafraîchis pour vous faire vivre la meilleure expérience possible, en vous proposant de nouveaux produits de technologie, de créativité et d'apprentissage offerts par les meilleures marques, dont gry mattr, General Supply Goods + Co, Apple, Google, Bose, Razer, ASUS, et plus. Les clients peuvent faire leurs achats en magasin ou sur bureauengros.com, et bénéficier de la livraison gratuite le lendemain ou du ramassage en magasin ou en bordure du trottoir dans les deux heures suivant la commande. La livraison le jour même est également possible avec Instacart, un programme qui a récemment été mis à la disposition des clients de Bureau en Gros au Québec.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Staples Canada/Bureau en Gros a également prolongé sa politique de retour en magasin pour la saison des Fêtes. Les achats effectués après le 1er novembre peuvent être retournés jusqu'au 16 janvier ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu). Les retours doivent être présentés avec un reçu. Les articles retournés avec un reçu-cadeau seront admissibles pour un échange ou un crédit en magasin.

Magasinez en sécurité

Bureau en Gros a mis en place le programme Magasinez en sécuritéMC pour assurer la sécurité de ses associés et de ses clients. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, de désinfection, le port du masque, les stations sanitaires et l'application du programme Magasinez en sécuritéMC qui permet aux clients de faire la file virtuellement pendant les heures de pointe.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux - Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises - ainsi que six studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

