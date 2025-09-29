Un projet porteur pour les générations futures

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - La Fondation sablon est fière d'annoncer un don de 2 millions de dollars offert par Québecor pour soutenir la réfection complète du Centre aquatique Québecor, situé au Centre sablon. Ce geste d'une générosité exceptionnelle permettra d'offrir à des milliers d'usagers et d'usagères un lieu d'apprentissage et de loisir plus accessible, sécuritaire et inclusif.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor Marie-Eve Pichette, directrice générale de sablon et de la Fondation sablon Jean-François Parent, président du conseil d’administration de la Fondation sablon et vice-président et trésorier de Québecor Sylvie Cordeau, vice-présidente de la philanthropie et des commandites de Québecor (Groupe CNW/Québecor Média Inc.)

Véritable institution communautaire, le Centre aquatique Québecor a accueilli plus d'un million d'utilisateurs et d'utilisatrices depuis son ouverture en 1951, et a vu défiler des générations de jeunes, d'aîné.e.s et de familles. Cette modernisation nécessaire de près de 7 millions de dollars permettra notamment de remplacer le bassin de la piscine, de mettre aux normes les systèmes de filtration et de ventilation et d'ajouter des vestiaires familiaux et universellement accessibles.

« Le partenariat entre Québecor et sablon est né de l'amitié de monsieur Pierre Péladeau et du Père Marcel de la Sablonnière dans les années 60. Depuis ce temps, Québecor réaffirme année après année son rôle d'acteur social majeur dans les domaines de la santé, de la jeunesse et de l'inclusion. Leur soutien durable à la communauté et aux infrastructures communautaires est inestimable », souligne Hubert Sibre, président du conseil d'administration du Centre sablon.

« Nous savons tous que la natation n'est pas qu'un loisir : c'est une compétence essentielle et un formidable outil de prévention contre les noyades, qui touchent particulièrement les jeunes issu.e.s de milieux défavorisés. Dans un contexte où les gouvernements peinent à financer les infrastructures sportives, l'appui de donateurs et donatrices tels que Québecor est plus précieux que jamais » affirme Marie-Eve Pichette, directrice générale de sablon et de la Fondation sablon.

« C'est avec grande fierté que nous offrons une contribution de 2 M$ à la Fondation sablon, un partenaire précieux pour Québecor qui repose sur une relation datant d'une soixante d'années. Ce don est d'une grande importance pour nous, puisqu'il nous permet de poursuivre l'engagement de notre fondateur, mon père, Pierre Péladeau, pour qui contribuer à la société et redonner à sa communauté était une priorité. Nous espérons que le nouveau Centre aquatique Québecor continuera d'être un espace rassembleur pour les jeunes et les familles du quartier », mentionne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Une campagne de financement auprès du public et du milieu des affaires sera lancée cet automne afin de recueillir tous les fonds nécessaires à la complétion du projet. Le début des travaux est prévu pour le début de 2026, avec une réouverture des installations en 2027.

À propos du Centre sablon

Le Centre sablon, situé en plein cœur du Plateau-Mont-Royal depuis 1951, permet à des milliers de jeunes chaque année de développer une passion pour le sport grâce à ses installations et à ses programmes pour tous les âges.

La Fondation sablon, pour sa part, soutient financièrement le centre et assure la pérennité de sa mission en offrant un soutien financier à des milliers d'enfants.

Leur engagement commun : offrir au plus grand nombre de jeunes l'occasion de s'épanouir et de se réaliser grâce au sport et le plein air.

