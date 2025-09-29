Le legs entrepreneurial d'un grand bâtisseur, la vision d'une nouvelle génération

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Québecor et asterX sont heureuses de dévoiler les cinq entreprises lauréates de la 27e édition des Bourses Pierre-Péladeau, qui se partageront des prix d'une valeur totale de plus de 200 000 dollars. Cette annonce s'est déroulée ce soir devant la communauté d'affaires de Montréal réunie lors d'un hommage rendu à Pierre Péladeau, fondateur de Québecor, dans le cadre du Forum stratégique Entreprendre autrement : la voie du repreneuriat de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Des technologies de la santé à la robotique, en passant par les technologies vertes et le développement durable, plus d'une centaine de candidatures ont été reçues au cours de l'hiver 2025. Après un processus de sélection rigoureux, les projets d'entreprises les plus prometteurs ont ainsi été choisis par les jurys intermédiaires de leurs universités pour représenter fièrement leur établissement lors de la grande finale du concours.

« Mon père, Pierre Péladeau, serait très fier de constater la détermination et l'audace de la relève entrepreneuriale d'ici. Je crois qu'il aurait pris plaisir à les rencontrer et à leur prodiguer de précieux conseils. Nous pouvons nous réjouir d'observer toute l'ingéniosité et l'esprit visionnaire dont font preuve ces entrepreneures et entrepreneurs universitaires. Nous sommes fiers de les soutenir et de leur donner le moyen de leurs ambitions ! », souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Depuis 27 ans, les Bourses Pierre-Péladeau nous offrent une vitrine unique sur la crème de l'entrepreneuriat universitaire au Québec. Cette année, nous avons souhaité mettre en lumière le talent et la créativité des entrepreneures et entrepreneurs universitaires les plus prometteurs du Québec en lançant la première édition du Palmarès 100 LIMITE. Les 15 projets finalistes, parmi lesquels se trouvent les cinq récipiendaires d'une bourse Pierre-Péladeau cette année, sont menés par de jeunes bâtisseurs qui, comme Pierre Péladeau, osent voir l'avenir sans aucune barrière. Leurs projets d'entreprises brisent le statu quo et ont réellement le potentiel de transformer nos réalités collectives. Nous gagnons toutes et tous à surveiller leurs progrès de près », mentionne Pelra Azondekon, directrice générale, asterX.

Cinq start-ups montantes consacrées lauréates

Remises depuis 1999 par Québecor et aujourd'hui chapeautées par asterX, les Bourses Pierre-Péladeau constituent le plus grand concours d'entrepreneuriat universitaire au Québec. Chaque année, elles soutiennent de jeunes entrepreneures et entrepreneurs issus de tous les horizons et de l'ensemble des universités québécoises. Cinq entreprises lauréates ont particulièrement séduit le Jury Québecor et se sont distinguées en raison du degré d'innovation, du fort potentiel, ainsi que de l'empreinte sociale et environnementale de leur solution. Les entreprises lauréates ont ainsi reçu cinq bourses totalisant

200 000 $. Ces aides financières, combinées à de l'accompagnement professionnel, visent à aider ces universitaires à concrétiser leur projet d'entreprise afin de générer un impact positif au sein de la société.

Félicitations aux récipiendaires des Bourses Pierre-Péladeau 2025 !

Visionnez la vidéo de dévoilement des récipiendaires ici.

Bourse de 75 000 $ - BrainInnov

Roseline Olory | Université du Québec à Montréal

Afin d'honorer une promesse faite à un ami emporté trop tôt, Roseline Olory a conçu une solution d'IA pour détecter le cancer du poumon avant même son apparition, ce qui permet d'augmenter potentiellement les chances de survie de 4 % à 63 % sur cinq ans. Inspirée par l'œuvre de pionnières comme Joy Buolamwini et Timnit Gebru, elle veille au développement d'une innovation éthique, inclusive et profondément humaine. Artiste dans l'âme, cette chanteuse gospel met aujourd'hui sa créativité au service de son rêve d'enfant : utiliser la science pour sauver des millions de vies.

Bourse de 50 000 $ - SensÈn

Madline Sauvage et Delphine Bouilly | Université de Montréal

SensÈn, c'est la rencontre entre une jeune doctorante animée par sa fibre entrepreneuriale et une chercheuse et professeure engagée qui possède une expertise de pointe en physique. Ensemble, elles développent des capteurs électriques miniatures pour améliorer et rendre plus accessibles le suivi et les thérapies personnalisées du cancer du sein. Leur solution promet ainsi d'aider les médecins à ajuster les traitements en fonction de l'agressivité réelle de la tumeur. Portées par une profonde volonté d'avoir un impact concret pour tant de femmes touchées à travers le monde, elles ambitionnent de faire de leur innovation une référence mondiale.

Bourse de 35 000 $ - BardXpert

Samuel Raymond, Charles-Antoine Boivin, Guillaume Rochette-Marion et Xavier Riva | Université de Sherbrooke

Face à la rudesse du métier de couvreur, l'équipe de BardXpert s'attaque à un enjeu de sécurité grâce à son outil Bard-X, qui automatise l'arrachage de bardeaux. Ingénieux et passionnés de course automobile, leurs forces sont l'agilité et la rapidité d'exécution, démontrées lors de la clôture d'une prévente en moins de deux mois. Inspirés par des entrepreneurs comme Jean Bélanger de Premier Tech, ils sont déterminés à prendre soin de ceux qui construisent le Québec tout en ayant l'ambition de conquérir le marché nord-américain et de s'imposer comme référence en construction.

Bourse de 25 000 $ - Peregrine Photon

Guillaume Ramadier et Rodrigo Itzamná Becerra Deana | Polytechnique Montréal

Derrière Peregrine Photon se trouve un duo de jeunes doctorants, parmi les rares au monde à maîtriser la fabrication de composants fibrés pointus. Du laboratoire à l'odyssée entrepreneuriale, leur mission est de démocratiser l'accès à la microscopie super-résolution, grâce à un module fibré compact qui se branche directement sur n'importe quel microscope existant. Cette innovation ouvre ainsi les portes de l'imagerie avancée à de nombreux laboratoires et pourrait faire émerger de nouvelles découvertes scientifiques majeures à travers la planète.

Bourse de 15 000 $ - KONOS Technologies

Jonathan Gauvin, Justin Couturier, Louis-Charles Baillargeon et Philippe St-Laurent | Université Laval

KONOS Technologies repense la façon dont sont posés et retirés les cônes orange de signalisation grâce à une machine automatisée qui élimine les tâches répétitives et dangereuses pour les travailleurs du secteur routier. En effet, chaque année, plus de 200 professionnels se blessent lorsqu'ils manipulent ces cônes sur les routes. Avec un produit déjà pleinement fonctionnel et une première vente en poche, KONOS veut devenir un leader en automatisation de la signalisation routière en Amérique du Nord. Déterminée, l'équipe compte bien s'appuyer sur les liens amicaux qui l'unissent et sur sa forte cohésion pour y arriver.

Des jurys d'exception

Québecor et asterX tiennent à souligner l'engagement des 30 membres des jurys intermédiaires de chaque université qui ont examiné un grand nombre de dossiers de qualité dans des secteurs d'activités diversifiés. Les candidatures finalistes ont ainsi été acheminées au grand Jury Québecor qui a eu le mandat de désigner les cinq entreprises lauréates.

Merci aux membres du grand Jury Québecor de l'édition 2025 :

Pelra Azondekon, directrice générale, asterX et directrice générale, développement et stratégie entrepreneuriale, Québecor;

Jean B. Péladeau, vice-président principal et chef de la direction marketing, Vidéotron et Freedom Mobile;

Chanel Damphousse, associée, MacKinnon Bennett & Co. (MKB);

Sylvie Lalande, présidente des conseils d'administration de Québecor et de Groupe TVA, administratrice de sociétés;

Érik Péladeau, président, Publication Alpha inc.

À propos de Pierre Péladeau, figure marquante du Québec inc.

Pierre Péladeau est un symbole de l'émergence de la classe d'affaires francophone du Québec. Il se lance en affaires dans les années 1950 en achetant le Journal de Rosemont, une publication de quartier en mauvaise posture financière qu'il réussit à relancer rapidement. Il développe ensuite plusieurs autres journaux locaux et crée, en 1964, Le Journal de Montréal, puis Le Journal de Québec, en 1967, tous deux devenus les plus importants quotidiens de langue française en Amérique. Il se lance dans l'imprimerie et les messageries de presse afin d'assurer l'ensemble des activités liées à ses publications. Cette approche visionnaire et convergente est une véritable révolution et donne lieu à la création, en 1965, de Québecor, un conglomérat médiatique verticalement intégré qu'il transformera en fleuron québécois. Homme de convictions et de générosité, profondément attaché au Québec, Pierre Péladeau voit ses succès comme un levier philanthropique pour faire avancer la société. Il soutient activement des causes dans le domaine de la culture, de l'éducation et de la santé, un engagement que Québecor poursuit résolument encore aujourd'hui.

À propos de l'engagement social de Québecor

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor contribue activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

quebecor.com/engagement-social

À propos d'asterX

asterX est une cellule de capital de risque propulsée par Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B). Ayant pour mission de cultiver l'audace et la fibre entrepreneuriale, asterX met à profit le réseau et les ressources solides et diversifiés de Québecor dans la création de relations humaines durables et de partenariats gagnants avec des entrepreneurs partageant ses valeurs. Elle favorise le développement de solutions novatrices ayant le potentiel de créer de la valeur tangible au sein des secteurs d'activités de Québecor ainsi que pour l'ensemble de notre société. À travers le fonds asterX Capital, elle offre capital et expertise de pointe aux start-ups les plus prometteuses, du stade de l'amorçage au post-démarrage.

Pour en savoir plus sur la cellule asterX et les start-ups soutenues, visitez asterx.quebecor.com

SOURCE Québecor Média Inc.

