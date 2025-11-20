MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, est fier d'annoncer la nomination de Luana Ann Church au poste de vice-présidente, Développement, Acquisition et Distribution de Québecor. Elle aura ainsi la responsabilité de l'acquisition et de la distribution de contenus ainsi que du développement international de Québecor Contenu, d'Incendo et de TVA Films. Cette nomination prend effet à compter d'aujourd'hui.

Luana Ann Church, vice-présidente, Développement, Acquisition et Distribution de Québecor, pour Québecor Contenu, Incendo et TVA Films Crédit photo : Joël Lemay (Groupe CNW/Québecor Média Inc.)

Œuvrant chez Québecor depuis 2011, Madame Church a accompagné et soutenu Québecor et ses filiales dans leur croissance et la défense de leurs intérêts, notamment à titre de directrice principale juridique. Son rôle au sein du Service des affaires juridiques de Québecor l'a menée a piloté plusieurs dossiers stratégiques liés notamment à la propriété intellectuelle et aux partenariats internationaux de contenus. Elle a notamment contribué activement à l'acquisition de formats de grand intérêt pour Groupe TVA, tels que La Voix, et à l'exportation de productions originales d'ici, comme Révolution. Ces mandats lui ont permis de développer une compréhension fine des dynamiques de l'industrie et de consolider des alliances avec plusieurs acteurs majeurs du milieu.

« La force et la qualité de nos contenus ont toujours été de grandes sources de fierté et une priorité d'affaires majeure pour notre entreprise. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une femme comme Luana Ann, qui se démarque depuis près de 15 ans chez Québecor, pour prendre les rênes de ce poste hautement stratégique. Son expertise juridique, combinée à une vision créative et un sens aigu des affaires font d'elle la personne toute désignée pour relever les défis à venir dans un contexte de transformation accélérée des médias traditionnels, et pour poursuivre la valorisation de nos contenus et le développement de partenariats clés à l'international », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« C'est avec grande fierté que j'accepte ce rôle qui me permet d'entamer un nouveau défi au sein d'une industrie que j'ai appris à connaitre au fil de mon parcours chez Québecor et pour laquelle j'ai développé un profond intérêt. Je suis heureuse de pouvoir apporter ma contribution en continuant de renforcer la portée et la valeur de nos contenus sur les marchés locaux et internationaux. J'aurai le privilège de pouvoir compter sur des équipes solides déjà en place, pour m'accompagner dans ce mandat », a ajouté Luana Ann Church.

Luana Ann Church succède ainsi à Yann Paquet, qui annoncé son départ de l'entreprise au printemps dernier.

