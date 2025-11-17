WINNIPEG, MB, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Profitant de sa présence à Winnipeg à l'occasion de la finale de la Coupe Grey, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor et propriétaire des Alouettes de Montréal, a rencontré le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, afin de discuter de plusieurs projets à venir dans la province. En plus de la construction imminente du réseau sans fil de Freedom Mobile, les deux dirigeants ont également évoqué la possibilité d'un partenariat stratégique visant à renforcer la production télévisuelle.

« Une concurrence accrue devrait entraîner une baisse des prix, nous accueillons donc favorablement le fait que Freedom renforce sa présence au Manitoba », a déclaré le premier ministre Wab Kinew. « Nous voulons tous une meilleure couverture dans notre province, ces investissements sont donc les bienvenus. »

« Notre expansion de réseau au Manitoba avec Freedom témoigne de notre engagement à offrir une meilleure expérience sans fil aux Canadiennes et aux Canadiens », a déclaré Pierre Karl Péladeau. « Nous n'investissons pas seulement dans les infrastructures - nous investissons pour le bénéfice des citoyennes et des citoyens et celui des communautés en leur offrant de véritables choix. Nous partageons la vision du premier ministre Kinew de rendre la vie plus abordable pour les Manitobaines et les Manitobains en favorisant une plus grande concurrence dans les télécommunications. Le premier ministre Kinew et moi avons également discuté de la façon dont TVA, le plus important diffuseur du Québec, pourrait développer des collaborations avec des productions manitobaines afin de renforcer les relations entre les différents acteurs de cet important pilier culturel. Je me réjouis de l'ouverture et de la réceptivité manifestées à l'égard de ces initiatives, qui constituent des priorités tant pour Québecor que pour le gouvernement du Manitoba. »

Freedom Mobile : de nouvelles perspectives à l'horizon

À ce jour, Freedom Mobile a investi plus de 35 millions de dollars dans le spectre sans fil au Manitoba, jetant ainsi les bases d'un réseau robuste conçu pour répondre aux besoins évolutifs des clients à travers la province.

En construisant et en exploitant son propre réseau, Freedom Mobile ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour offrir des services sans fil abordables et innovants à sa clientèle. Cette expansion permettra également de renforcer la résilience du réseau, assurant ainsi une fiabilité accrue pour les clients de Freedom, et ce, même en cas de panne sur d'autres réseaux. La marque 100 % numérique Fizz bénéficiera également de l'accès à cette infrastructure bonifiée au Manitoba.

Le déploiement du réseau débutera à Winnipeg, en se concentrant sur les zones stratégiques qui répondent aux besoins quotidiens de centaines de milliers de résidents, avant de s'étendre ailleurs en province.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de Québecor qui vise à bousculer le statu quo dans le secteur des télécommunications canadiennes, en proposant une véritable alternative soutenue par un service de qualité, des prix compétitifs et une approche centrée sur le client.

Un avenir prometteur pour la production télévisuelle

Lors de leur rencontre, M. Péladeau et le premier ministre Kinew ont également discuté d'opportunités visant à allier l'expertise des producteurs du Manitoba et du Québec, et de tirer parti des installations et de la capacité de production des studios MELS de Québecor, ainsi que de la portée de diffusion de TVA. Ces efforts de collaboration ont pour but de développer les talents, de renforcer les relations entre les principaux acteurs de ce secteur culturel important et d'approfondir les liens culturels entre les communautés francophones.

Plusieurs projets ont été abordés, avec des retombées économiques anticipées de plusieurs millions de dollars en dépenses de production et de tournage au Manitoba.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc. est un fournisseur canadien de télécommunications qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 4 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services solide et hautement concurrentiel au Canada.

