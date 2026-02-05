MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Québecor est fière d'annoncer la remise d'un don de 100 000 $ à la Fondation LHJMQ. Cette contribution permettra de soutenir les étudiants-athlètes dans leur parcours académique par le biais de bourses d'études et de programmes d'accompagnement adaptés, et d'offrir aux jeunes filles et garçons de milieux socio-économiques modestes l'accès à des équipements sportifs afin qu'ils puissent pratiquer le hockey dans de bonnes conditions.

Ce don a été remis à Montréal, en présence du président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, et du commissaire de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, M. Mario Cecchini.

« L'engagement de la Fondation LHJMQ envers l'épanouissement des jeunes par le sport rejoint directement les valeurs de Québecor. Nous croyons qu'il est essentiel de cultiver la passion des jeunes pour l'activité physique, non seulement pour promouvoir un mode de vie actif, mais également pour la détermination, le dépassement de soi et la collaboration qui sont au cœur de toute discipline sportive. Au-delà du sport, nous reconnaissons l'importance cruciale d'accompagner les jeunes dans leur parcours académique et de leur donner accès aux équipements nécessaires à leur réussite scolaire et athlétique. Il nous fait grandement plaisir de contribuer à cette mission », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« C'est un don important qui démontre l'importance de l'engagement social de Québecor. Je tiens à remercier M. Péladeau et Québecor du fond du cœur, souligne le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini. Ce geste concret de Québecor aidera à soutenir nos étudiants-athlètes, notamment via des bourses d'études, mais aussi des jeunes issus de milieux défavorisés via des dons d'équipements de hockey. La LHJMQ vise à former les hockeyeurs professionnels de demain et aussi des leaders et des citoyens actifs dans la société. »

La mission de la Fondation LHJMQ vise à s'engager activement auprès des jeunes pour favoriser l'accessibilité au hockey. En contribuant à créer un environnement propice à la croissance personnelle et sportive, la Fondation outille les jeunes pour les aider à devenir eux-mêmes des acteurs de changement positif dans leur parcours de vie.

Québecor Sports et divertissement, une filiale de Québecor, est propriétaire du club de hockey Les Remparts de Québec, l'une des 18 équipes de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), réparties au Québec et dans les Maritimes et favorise le développement académique des joueurs de l'équipe via le Fonds d'études des Remparts de Québec.

À PROPOS DE QUÉBECOR

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communications intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à la clientèle, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents. Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Â PROPOS DE LA FONDATION LHJMQ

Depuis 1986 la Fondation LHJMQ se consacre à soutenir le parcours académique de ses étudiants-athlètes par le biais de bourses d'études et divers programmes d'accompagnement.

Pleinement dédiée à avoir un impact significatif auprès des communautés, la Fondation LHJMQ facilite l'accès au hockey pour les jeunes issus de milieux socio-économiques défavorisés en leur fournissant des équipements sportifs appropriés.

SOURCE Québecor Média Inc.

Contact : [email protected]