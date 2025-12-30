MONTRÉAL, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Afin de solidifier encore davantage la présence de TVA Films sur le marché québécois de la distribution de films, Québecor et Groupe TVA annoncent la centralisation des activités de TVA Films, jusqu'à présent intégrées à Groupe TVA inc., au sein d'une nouvelle unité d'affaires, Québecor Films inc., dès le 1er janvier 2026. Cette nouvelle unité d'affaires permettra à Québecor de regrouper l'ensemble de ses expertises sous une entité entièrement dédiée à la distribution de films d'ici et d'ailleurs. La marque TVA Films, un nom bien établi au sein de l'industrie depuis plus de 20 ans, continuera de rayonner au sein de Québecor Films inc. qui poursuivra ses activités de distribution et de joueur incontournable sur le marché québécois et canadien, grâce à la solide équipe de TVA Films qui reste en place et son riche catalogue existant, qui comprend d'ailleurs plusieurs nouveaux titres à paraître.

« S'appuyant sur les récents succès de plusieurs titres du catalogue de TVA Films, dont Ma belle-mère est une sorcière, le deuxième film québécois le plus populaire en salles en 2025, ou encore Nos Belles-Sœurs, qui a clôturé en tête des films canadiens au box-office de 2024, Québecor Films pourra, dans ce nouvel environnement, consolider ses efforts et maximiser ses activités de développement, d'exploitation et de distribution de films. Cette nouvelle structure nous permettra également de renforcer encore davantage notre mission de mettre en valeur les talents d'ici et d'offrir au public un accès à des œuvres cinématographiques de grande qualité, incluant de nombreux titres québécois », a mentionné Luana Ann Church, vice-présidente, Développement, Acquisition et Distribution de Québecor.

La démarche qui précède vise une opération entre entités liées respectant les règles applicables et n'exige ni évaluation officielle ni approbation des actionnaires minoritaires, sa juste valeur marchande et contrepartie étant considérée d'importance limitée par rapport à la capitalisation boursière de chacune de Groupe TVA et de Québecor.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

