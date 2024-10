Québec salue la refonte du baccalauréat en enseignement de l'UQAM

QUÉBEC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, se réjouissent de la refonte du baccalauréat en enseignement secondaire qui sera offert dès l'automne 2025 à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Ce changement s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'offrir plus d'options aux personnes s'intéressant à l'enseignement.

Cette nouvelle version du programme convertira la quatrième année du baccalauréat en un internat supervisé rémunéré dans une classe. Tout au long de cette dernière année d'études, les étudiants obtiendront un contrat dans une école et prendront en charge tous les aspects de la profession enseignante.

Citations :

« Je tiens à souligner le travail des équipes de l'UQAM pour cette refonte. C'est en apportant des changements comme celui-ci qu'on va donner envie à plus de jeunes de devenir enseignants et pallier la pénurie de main-d'œuvre. Ça s'ajoute à d'autres solutions comme les formations courtes de 30 crédits pour les enseignants déjà en classe, mais sans brevet. Merci à l'UQAM de mettre l'épaule à la roue pour attirer de nouveaux talents dans nos écoles. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Bravo à l'UQAM d'avoir répondu à l'appel pour procéder à la refonte du baccalauréat en enseignement secondaire! Ce nouveau programme permettra aux étudiants de passer la totalité de leur dernière année de baccalauréat dans nos écoles primaires et secondaires. Nos jeunes qui fréquentent nos universités ont besoin de programmes adaptés à la réalité qu'ils vivront sur le marché du travail. Je souhaite donc remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette refonte importante. J'appelle à nouveau toutes les autres universités à emboîter le pas et à nous aider à réduire collectivement la pénurie d'enseignants. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

