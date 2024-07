QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Distriq, Zone d'Innovation Quantique de Sherbrooke et Québec Quantique sont fiers d'annoncer l'intégration de leurs opérations et axes stratégiques.

Après des années d'eKorts fructueux, l'écosystème quantique québécois a atteint un niveau de maturité important. Cela permet à présent à Distriq et Québec Quantique d'unir leurs forces. Cette alliance marque un tournant décisif dans le paysage quantique, ouvrant la voie à une collaboration accrue pour la commercialisation et l'adoption des technologies quantiques tant au niveau national qu'international.

Québec Quantique (Groupe CNW/Distriq, Zone Innovation Quantique Sherbrooke)

« Cette collaboration, grâce aux actions concrètes et tangibles de Distriq, permet de mieux aligner les initiatives des acteurs clés partout au Québec en accélérant la transformation quantique des organisations », déclare Olivier Gagnon-Gordillo, directeur exécutif de Québec Quantique.

Distriq se réjouit également de cette collaboration prometteuse. « Québec Quantique apporte une plus grande visibilité et vient renforcer notre équipe », explique Martin Enault, Directeur Général de Distriq « Ensemble, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère de l'écosystème quantique québécois. Cette union nous permettra d'augmenter notre force de frappe. »

