SHERBROOKE, QC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Distriq, la zone d'innovation quantique de Sherbrooke, est fière d'annoncer la nomination de Pascale Nini en tant que Directrice Générale.

Pascale apporte une riche expérience en entrepreneuriat et en leadership technologique, et aura pour mission de guider Distriq dans son développement stratégique afin de consolider sa position en tant que pôle majeur de l'innovation quantique.

Originaire de France et titulaire de diplômes en mathématiques et en psychologie, Pascale a débuté sa carrière en tant que psychologue avant d'être la première investisseuse d'Immervision, une entreprise spécialisée dans la vision grand angle, qu'elle a relocalisée à Montréal en 2003. Par la suite, elle en a pris direction afin de déménager et d'implanter l'entreprise au Québec. Immervision est devenue un leader mondial des technologies de vision intelligente, avec une présence internationale dans divers secteurs.

En 2024, elle a pris la présidence exécutive du conseil d'administration d'Immervision et siège également à plusieurs conseils, dont celui du Conseil du Patronat du Québec (CPQ).

Consciente des enjeux stratégiques liés aux technologies quantiques pour l'avenir et la sécurité nationale, Pascale est déterminée à relever ce nouveau défi avec Distriq.

« Je suis honorée de rejoindre Distriq en tant que Directrice Générale. Les technologies quantiques représentent le futur de l'innovation, et je suis impatiente de travailler avec l'équipe pour accélérer le développement de solutions de pointe dans ce domaine », déclare Pascale Nini.

Distriq est convaincu que Pascale Nini apportera une vision stratégique et un leadership exceptionnels, contribuant ainsi à faire de Sherbrooke un centre d'excellence en technologies quantiques.

« Pascale rejoint Distriq pour poursuivre et renforcer ce que nous avons construit en collaboration avec l'ensemble de notre écosystème. Elle continuera à solidifier le leadership mondial de Distriq dans le domaine des technologies quantiques et à faire rayonner notre région sur la scène internationale », déclare Éric Gagné, Directeur général du Cégep de Sherbrooke et Président du CA de Distriq.

À propos de Distriq

La Zone d'Innovation Quantique de Sherbrooke regroupe les acteurs qui favorisent le développement des technologies quantiques et leur adoption. Elle accompagne aussi les entreprises du secteur, accélère le développement et la croissance de celles-ci. Cette structure gère l'Espace Quantique 1.

