SHERBROOKE, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Distriq, la zone d'innovation en quantique, est fière d'annoncer l'acquisition d'un ordinateur quantique de pointe développé par l'entreprise Pasqal le même jour que l'ouverture de son usine qui se trouve à l'Espace Quantique 1.

Pasqal (Groupe CNW/Distriq, Zone Innovation Quantique Sherbrooke) Ordinateur Quantique Pasqal (Groupe CNW/Distriq, Zone Innovation Quantique Sherbrooke)

Cet investissement, rendu possible grâce à des prêts de 9,6 millions de dollars de la part du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et d'Investissement Québec, de 2,4 millions de dollars de la Banque Nationale du Canada ainsi que d'une contribution remboursable de 1,2 million de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Ce modèle à atomes neutres de 100 qubits sera entièrement fabriqué et installé à Sherbrooke, où il intégrera le projet de puissance de calcul sous la direction de Distriq.

Une infrastructure pour des collaborations d'avenir

Cet ordinateur ouvre la voie à de futures collaborations ambitieuses entre les milieux académiques et industriels, visant à exploiter pleinement les opportunités offertes par cette technologie révolutionnaire.

Mehdi Bozzo-Rey, Vice-Président Croissance et Partenariats de Distriq, Zone Innovation Quantique souligne :

« L'acquisition de l'ordinateur quantique Pasqal par Distriq constitue une étape majeure afin de continuer à doter le Québec des dernières meilleures technologies quantiques mondiales. Ce premier ordinateur, sera fabriqué à Sherbrooke, dans la future usine de Pasqal, la première en Amérique du Nord. Cette avancée stratégique positionne le Québec comme un leader mondial dans la course à l'innovation quantique en renforçant le développement de l'écosystème autours des applications industrielles de l'informatique quantique. »

Cet équipement jouera un rôle central dans le développement de solutions concrètes aux défis globaux, en rendant la puissance de calcul quantique accessible et en catalysant l'innovation au Québec et à l'international.

Une infrastructure au service de tous

Le nouvel ordinateur Pasqal pourra soutenir :

Les chercheurs en informatique quantique: en leur permettant d'accéder à un ordinateur de grade industriel, ils pourront développer de nouveaux algorithmes à impact dans des domaines comme la santé, l'énergie, la logistique, les matériaux avancés et la finance.

Les industriels : en leur permettant d'explorer le potentiel de l'informatique quantique qui répond aux besoins croissants de calcul de haute performance pour simuler des problématiques complexes, optimiser les processus et développer l'intelligence artificielle.

L'attractivité de l'écosystème quantique québécois : en renforçant la collaboration entre entreprises, chercheurs et startups autour de projets de développement d'algorithmes et d'applications.

Témoignages marquants

« La vente de notre premier ordinateur en Amérique du Nord est un jalon clé dans l'implantation mondiale de nos technologies. En exécutant notre stratégie industrielle ambitieuse, nous sommes fiers de soutenir durablement l'engagement du Québec envers l'innovation et son positionnement en tant que leader dans l'écosystème quantique mondial. En disposant d'un accès à des ordinateurs à atomes neutres de grade industriel, la communauté québécoise des chercheurs et développeurs d'applications en informatique quantique pourront poursuivre de remarquables avancées sur le plan international. »

-- Wasiq Bokahir, Président exécutif de Pasqal

« L'ajout de cette nouvelle infrastructure permettra à Distriq et à l'écosystème québécois de recherche et d'innovation d'explorer de nouveaux champs de recherche en quantique et de mieux répondre aux besoins des industries en matière de calcul de pointe. Le Québec devient aujourd'hui l'un des endroits au monde où les technologies quantiques les plus avancées sur le plan commercial seront offertes. Nous sommes très fiers de soutenir à hauteur de 9,6 millions de dollars ce projet porteur pour notre économie et notre rayonnement international! »

-- Christine Fréchette, Madame la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

« L'acquisition de cet ordinateur quantique représente une avancée majeure pour le Québec en matière d'innovation et de recherche. En l'intégrant à la zone d'innovation, nous créons un environnement propice à une collaboration étroite entre les acteurs clés, permettant d'accélérer la transition de la recherche vers des applications concrètes et leur mise en marché, une priorité pour Investissement Québec. »

-- Bicha Ngo, Présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« La Banque Nationale s'engage depuis de nombreuses années à soutenir les secteurs de la technologie et de l'innovation au Québec, notamment par le biais d'initiatives académiques et entrepreneuriales. Le Groupe Technologie et Innovation de la Banque est fier de contribuer à l'avancement de la recherche en quantique grâce à ce financement. »

-- Tuyen Vo, Cheffe - Groupe Technologie et Innovation, Banque Nationale.

« Le Québec et le Canada prennent leur place dans l'économie du futur, et notre gouvernement est là pour soutenir l'innovation. L'acquisition d'un ordinateur quantique Pasqal, un outil novateur, puissant et performant, permettra d'effectuer des calculs quantiques avancés, destinés principalement aux secteurs industriel, académique et technologique. En soutenant l'innovation, nous nous assurons de bien positionner les PME et les organisations du Québec et de renforcer notre leadership mondial dans ce domaine émergent. Bravo à Distriq pour cette avancée majeure! »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

À propos de l'ordinateur Pasqal à Sherbrooke

L'ordinateur Pasqal, équipé de 100 qubits à atomes neutres, est conçu pour stimuler l'innovation en accélérant la recherche et le développement industriel grâce à une collaboration renforcée entre ces deux sphères. Entièrement fabriqué dans la future usine Pasqal à Sherbrooke, il sera installé à l'Espace Quantique 1, offrant un accès exclusif à cette technologie de pointe pour les acteurs locaux et internationaux.

Un projet phare pour l'innovation québécoise

Avec le soutien du MEIE, d'Investissement Québec et de la Banque Nationale, cette acquisition marque une étape décisive pour le Québec et le Canada dans le développement des technologies quantiques. Elle renforce l'écosystème d'innovation en consolidant un réseau où industries, chercheurs et startups collaborent pour relever les défis mondiaux grâce à la puissance du quantique.

SOURCE Distriq, Zone Innovation Quantique Sherbrooke

Contacts: Bérangère Sintes, Responsable Communications et Marketing, Distriq, [email protected]; Florence Vallot, Vice-président Marketing, Pasqal, [email protected]