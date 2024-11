Zone d'innovation : feu vert pour l'élaboration d'un plan directeur

SHERBROOKE, QC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Ville franchit une étape importante dans le développement de sa zone d'innovation et s'associe à Distriq, Zone Innovation Quantique et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) pour la mise en œuvre d'un plan directeur.

Principaux objectifs du plan directeur

Caractériser la zone d'étude afin d'avoir un portrait clair de la situation actuelle et de poser un diagnostic qui orientera la vision et les stratégies de développement. La réflexion portera notamment sur la mobilité, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les infrastructures urbaines, l'habitation, le développement économique, la qualification et la requalification des milieux de vie, l'architecture, l'environnement, le design urbain et l'ingénierie. o Bien que la zone d'innovation soit délimitée par trois secteurs interreliés au cœur de Sherbrooke , dont l'Université de Sherbrooke et le centre-ville, le plan directeur portera davantage sur le secteur de la berge sud de la rivière Magog puisque les deux autres secteurs ont déjà plusieurs outils de planification du territoire qui ont été adoptés dans les dernières années.

Affiner la vision préliminaire de la zone d'innovation et proposer un concept d'aménagement fondé sur des objectifs clairs.

Un budget total de 425 000 $ est estimé pour l'élaboration du plan directeur.

Une somme de 313 268 $ provient de Distriq et du MEIE.

La Ville finance pour sa part un montant de 111 732 $.

Celui-ci sera réalisé en cohérence avec le plan d'urbanisme de la Ville, présentement en élaboration.

Prochaines étapes

Appel d'offres pour identifier une firme d'urbanisme qui accompagnera la Ville et Zone Innovation Quantique dans l'élaboration du plan directeur (en cours).

Octroi du contrat pour l'élaboration du plan en décembre 2024.

Élaboration du plan directeur (durée d'environ 9 à 12 mois).

La Ville impliquera les citoyennes et citoyens dans les grandes étapes du développement de la zone d'innovation à travers ce plan directeur, en accord avec sa vision de développement économique et de l'aménagement de son territoire pour créer des milieux attractifs et durables.

« Le développement de la zone d'innovation est essentiel pour la croissance, la prospérité et le rayonnement de Sherbrooke et de la région. Ce plan directeur d'aménagement permettra de définir une vision claire et de passer à l'action concrètement pour transformer notre territoire en un pôle d'innovation de classe mondiale qui met en lumière le génie et l'inventivité sherbrookoise et estrienne. » - Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.

« Le plan directeur représente une étape déterminante pour structurer et orienter le développement de la zone d'innovation. Il constituera une feuille de route stratégique, permettant de bâtir un espace dynamique, durable et innovant. Nous sommes honorés de contribuer à ce projet visionnaire, qui positionnera Sherbrooke comme un modèle de créativité et de prospérité, tout en renforçant son rôle de pôle d'innovation et de croissance durable. » -Pascale Nini, directrice générale, Distriq, Zone Innovation Quantique.

