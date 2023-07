Québec octroie près de 3 M$ pour soutenir l'adaptation numérique de la presse d'information écrite

QUÉBEC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi d'une somme totale de plus de 2,8 M$ pour la réalisation de 18 projets retenus dans le cadre du 1er appel de projets du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite, pour l'année financière 2023-2024.

Cette aide du gouvernement du Québec permettra à 17 entreprises et à 1 organisme de regroupement de médias communautaires d'amorcer ou de poursuivre l'adaptation numérique de leur modèle d'affaires. Ces entreprises et cet organisme représentent ensemble près d'une centaine de médias écrits répartis partout au Québec.

En plus de favoriser le maintien d'une production d'information locale, régionale ou nationale au bénéfice de la population québécoise, la réalisation de ces projets contribuera à rendre ces entreprises plus compétitives.

La somme accordée pour cet appel de projets provient du Plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec annoncé en octobre 2019.

Citations

« Le gouvernement du Québec appuie les entreprises de la presse écrite dans leurs efforts pour se démarquer dans l'environnement hautement compétitif des grandes plateformes numériques internationales. La somme annoncée aujourd'hui pour les aider à réaliser des projets de transformation numérique contribuera à leur vitalité en leur permettant notamment de joindre un public plus grand.

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir les entreprises de la presse écrite dans leurs efforts de transformation numérique, laquelle est un incontournable. Je salue le dynamisme et l'inventivité de ces entreprises qui, grâce à leurs efforts pour adapter leurs pratiques, visent à tirer leur épingle du jeu dans un contexte numérique en pleine évolution. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants

Depuis la mise en œuvre du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite en 2017, 124 projets ont été soutenus et plus de 165 médias répartis dans toutes les régions du Québec ont été appuyés financièrement. Le total de l'aide annoncée s'élève à plus de 21,6 M$.

mise en œuvre du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite en 2017, 124 projets ont été soutenus et plus de 165 médias répartis dans toutes les régions du Québec ont été appuyés financièrement. Le total de l'aide annoncée s'élève à plus de 21,6 M$. Les projets d'adaptation numérique soutenus par le Programme sont variés et peuvent consister, par exemple, en la refonte d'une plateforme Web, en l'implantation d'une application mobile ou encore en l'intégration de nouvelles pratiques journalistiques et de diffusion de l'information sur les plateformes numériques, comme des vidéos et des balados.

Le programme présente 2 périodes d'appels de projets en 2023-2024. La période de dépôt du 2e appel de projets de l'année en cours sera du 5 septembre au 20 octobre 2023.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Nathalie St-Pierre, [email protected], 418 575-5872; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388