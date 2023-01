Québec lance le Programme de revenu de base : une avancée majeure pour mieux soutenir les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi

QUÉBEC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pour mieux soutenir les prestataires dont les contraintes sévères à l'emploi sont persistantes, le gouvernement du Québec a lancé, le 1er janvier dernier, le Programme de revenu de base. Celui-ci vise notamment à permettre à ces personnes d'avoir un revenu plus élevé que lorsqu'elles bénéficiaient du Programme de solidarité sociale.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, tient à souligner cette avancée majeure en ce qui concerne l'accompagnement des personnes prestataires, lesquelles pourront participer pleinement à la vie économique et sociale.

Il s'agit d'un jalon important que franchit le gouvernement du Québec dans le renforcement des assises liées à la sécurité sociale et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Favoriser la participation sociale et économique

Ce nouveau programme se distingue notamment par la souplesse de certaines mesures qu'il prévoit. Il favorise notamment la participation des personnes qui en bénéficient au marché du travail en leur permettant de travailler davantage, et ce, sans qu'il y ait beaucoup de répercussions sur leur aide financière. Les revenus de travail sont par ailleurs comptabilisés annuellement plutôt que mensuellement.

Le Programme de revenu de base s'appuie sur une approche fondée sur le versement d'une aide financière individuelle. De plus, les modalités concernant les ressources du conjoint ou de la conjointe qui y sont prévues s'avèrent plus avantageuses. Les personnes admissibles pourront également cumuler davantage de biens et d'actifs sans que cela diminue le montant de leur aide financière.

Lutter contre la précarité sur le plan financier

Jumelé aux différentes mesures existantes, ce nouveau programme permettra aux personnes qui y sont admises de voir l'aide financière à laquelle elles ont droit augmenter de façon importante. En effet, la clientèle qui passera du Programme de solidarité sociale au Programme de revenu de base pourra bénéficier d'une augmentation de son aide financière qui pourrait aller jusqu'à près de 40 %.

De plus, le soutien accordé en réponse à certains besoins particuliers est maintenu. Les personnes concernées continueront d'avoir accès aux prestations spéciales et au carnet de réclamation pour couvrir les frais liés aux soins dentaires, à l'achat de lunettes ou à l'achat de billets d'autobus, entre autres.

Citations

« Notre gouvernement franchit une nouvelle étape pour accroître le potentiel de contribution des prestataires à la vie économique et sociale de la nation québécoise. Avec la mise en place du Programme de revenu de base, les personnes prestataires dont les contraintes sévères à l'emploi persistent peuvent compter sur un soutien renforcé de l'État québécois. Il s'agit d'une avancée significative qui s'inscrit dans notre volonté de bâtir un Québec qui ne laisse personne derrière. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Le Programme de revenu de base est un énorme pas vers l'amélioration des conditions de vie des Québécoises et des Québécois. Je suis très fière que notre gouvernement ait à cœur, tout comme moi, cette solidarité qui nous unit tous. »

Suzanne Blais, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet solidarité sociale)

Faits saillants

Environ les trois quarts des personnes bénéficiant actuellement du Programme de solidarité sociale qui présentent des contraintes sévères à l'emploi seraient admissibles au Programme de revenu de base.





Le 1 er janvier 2023, environ 84 000 personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi qui avaient été prestataires de la solidarité sociale pendant cinq ans et demi au cours des six années précédentes ont été automatiquement dirigées vers le Programme de revenu de base. D'autres personnes le seront également au cours des prochains mois et des prochaines années, dès qu'elles répondront à la condition concernant la durée.





janvier 2023, environ 84 000 personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi qui avaient été prestataires de la solidarité sociale pendant cinq ans et demi au cours des six années précédentes ont été automatiquement dirigées vers le Programme de revenu de base. D'autres personnes le seront également au cours des prochains mois et des prochaines années, dès qu'elles répondront à la condition concernant la durée. Le coût lié au Programme est estimé à 1,5 milliard de dollars pour 2023.





Les informations relatives au Programme sont accessibles au Québec.ca/programme-revenu-base.

