/R E P R I S E --Avis aux médias - Le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et le Partenariat du Quartier des spectacles procéderont à une annonce à l'intention des usagers du Quartier/

MONTRÉAL, le 8 juin 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, le conseiller du district de Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Ville-Marie, et responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, ainsi que le directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles, Éric Lefebvre, invitent les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront des investissements destinés aux usagers et aux partenaires du Quartier des spectacles.

Date : Lundi 9 juin 2025



Heure : 10 h



Lieu : Montréal (Le lieu vous sera précisé au moment de votre

inscription.)





Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796