QUÉBEC INVESTIT DANS LE SECTEUR AÉROSPATIAL : 10 M$ POUR UNE TECHNOLOGIE DE LANCEMENT DE SATELLITES

LONGUEUIL, QC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, annoncent une somme de 10 millions de dollars pour le développement du système de propulsion hybride de Reaction Dynamics, en partenariat avec Maya HTT. Ce système permettra le lancement en orbite de microsatellites à partir du Canada.

À terme, ce montant permettra à Reaction Dynamics de procéder à la qualification de son système de propulsion hybride et de mettre en service une nouvelle installation d'essais. L'objectif est de rendre cette technologie 100 % québécoise prête à être commercialisée.

La fusée Aurora de Reaction Dynamics s'adresse aux marchés des petits satellites de 200 kilogrammes ou moins et elle permet d'envoyer des satellites rapidement. Cela permettra de desservir le marché des satellites commerciaux et le secteur de la défense. Un premier vol de démonstration est prévu vers la fin 2025.

Le moteur mis au point par l'entreprise, avec l'appui des outils de simulation numérique de pointe de Maya HTT, sera notamment intégré à la fusée Aurora-8, entièrement québécoise, pour sa toute première mission en orbite. Il est doté d'une technologie révolutionnaire de propulsion hybride, qui se distingue par sa simplicité, sa sécurité et sa flexibilité opérationnelle.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans les secteurs d'avenir, comme ceux de l'aérospatiale, des communications, ainsi que de la défense et de la sécurité, pour permettre au Québec de demeurer compétitif à l'échelle internationale, de stimuler davantage son économie et de renforcer son autonomie et sa résilience dans ces domaines stratégiques.

« Ce projet-là, c'est une belle preuve que le Québec peut innover tout en créant des emplois payants ici, chez nous. On investit dans l'aérospatiale pour bâtir une économie plus forte et plus autonome. Et avec une technologie 100 % québécoise, on montre qu'on a tout ce qu'il faut pour se tailler une place parmi les meilleurs. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Ce projet contribuera à nous doter d'une capacité nationale de lancement de microsatellites, une première au Québec et au Canada. C'est avec de telles initiatives qu'on peut propulser le Québec comme leader mondial en aérospatiale. Ce projet s'inscrit d'ailleurs dans la mission de la grappe et de sa zone d'innovation Espace Aéro en renforçant l'attractivité de notre secteur. Il constitue en effet un levier important pour amener le Québec à s'imposer davantage en aérospatiale sur les marchés internationaux, une priorité pour notre gouvernement! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'annonce d'aujourd'hui confirme le rôle stratégique de Longueuil dans la souveraineté technologique du Québec. En soutenant des entreprises innovantes comme Reaction Dynamics, le gouvernement investit dans un secteur d'avenir et renforce la position de Longueuil comme plaque tournante de l'aérospatiale. Ce projet s'aligne parfaitement avec la vision que nous portons pour Espace Aéro, soit faire de Longueuil un pôle incontournable en matière d'innovation, de recherche et de développement. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Nous sommes reconnaissants de l'aide financière du gouvernement du Québec à cette étape critique de notre développement. Ce soutien permettra de faire progresser notre plateforme de propulsion hybride, en vue de notre premier lancement de démonstration. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec des partenaires comme Maya HTT afin de consolider la chaîne d'approvisionnement spatiale du Québec et de favoriser la croissance à long terme du secteur. »

Bachar Elzein, président-directeur général et chef de la technologie de Reaction Dynamics

« Le projet de Reaction Dynamics illustre parfaitement la convergence entre innovation, développement économique et souveraineté technologique. Il contribuera non seulement à positionner notre industrie spatiale sur la scène internationale, mais aussi à soutenir nos besoins en matière de sécurité et de défense. Cet investissement structurant représente un pas de plus vers le renforcement de l'écosystème en créant des occasions concrètes pour nos PME et nos talents hautement qualifiés. C'est exactement le type de projet porteur que nous encourageons pour faire croître une industrie durable et stratégiquement positionnée. »

Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal et administratrice du Regroupement pour le développement de l'avion plus écologique

Reaction Dynamics est une entreprise aérospatiale québécoise fondée en 2017 et basée à Longueuil , spécialisée dans la conception de fusées spatiales hybrides. Grâce à sa technologie brevetée qui simplifie et rend plus sécuritaires les lancements spatiaux, Reaction Dynamics propose des solutions flexibles et économiques pour mettre rapidement en orbite des petits satellites commerciaux et du secteur de la défense. L'innovation technologique de Reaction Dynamics réside dans son moteur-fusée hybride. Cette technologie réduit considérablement la complexité du moteur-fusée à seulement une dizaine de pièces, comparativement aux 15 000 des moteurs-fusées traditionnels à carburant liquide. Cette technologie élimine les risques d'explosion, augmentant la sécurité lors de l'entreposage et du lancement.

Sur les 10 millions de dollars, deux millions sont alloués au partenaire principal de Reaction Dynamics, Maya HTT, qui développe une suite d'outils de simulation de dernière génération, permettant d'optimiser le développement du moteur.

Maya HTT est un important développeur de logiciels et un fournisseur de solutions d'ingénierie axées notamment sur l'IAO, la CAO et la FAO.

Espace Aéro, zone d'innovation aérospatiale du Québec, réunit les grands donneurs d'ordres et leurs fournisseurs, les équipementiers, les milieux de l'enseignement et de la recherche et les talents de demain du secteur au sein d'un écosystème de recherche et de collaboration en lien avec la transformation durable du secteur aérospatial.

