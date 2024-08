MISSISSAUGA, ON, le 8 août 2024 /CNW/ -- Abbott a annoncé aujourd'hui que dans sa dernière mise à jour de la liste des médicaments, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) élargit sa couverture du système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2* à plus d'adultes vivant avec le diabète de type 1 et de type 2.

Le 4 juillet 2024, les critères de remboursement provinciaux se sont élargis aux personnes de 18 ans et plus atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 traitées par une insulinothérapie intensive qui répondent également à au moins un des critères suivants : Non-atteinte de la valeur d'hémoglobine glyquée (HbA1 c ) adaptée au patient ou inaptitude à reconnaître ou à signaler les symptômes d'hypoglycémie.

Auparavant, la couverture était seulement offerte aux personnes de 18 ans et plus traitées par une insulinothérapie intensive et qui présentaient des épisodes fréquents d'hypoglycémie et aux résidents de moins de 18 ans atteints de diabète de type 1. (La couverture demeure inchangée pour ces personnes.)

Le Québec a été l'une des premières provinces au Canada à rembourser la technologie flash de surveillance du glucose en 2019. Le système FreeStyle Libre 2 est la seule technologie par capteur offerte aux personnes qui vivent avec le diabète de type 2 au Québec et qui répondent aux critères de la RAMQ.

« C'est une excellente nouvelle pour les résidents du Québec qui vivent avec le diabète et qui n'avaient pas accès au système flash de surveillance du glucose », a déclaré le

Dr Claude Garceau, interniste à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval. « L'accès élargi au système FreeStyle Libre 2 aide plus de gens à prendre en charge leur diabète grâce à une technologie qui change des vies et qui facilite les soins quotidiens. »

Le système FreeStyle Libre 2 d'Abbott représente une avancée importante dans la prise en charge du diabète. Il continue de dominer le marché du Québec et d'être le principal système de surveillance du glucose par capteur au monde1. Il s'agit de la technologie la plus abordable2 et c'est le seul système qui fournit sur une période de 14 jours des lectures de glycémie transmises automatiquement toutes les minutes3 au téléphone intelligent§.

« Pour les personnes vivant avec le diabète au Québec, il est très important d'améliorer et d'élargir l'accès à des outils essentiels comme le système flash de surveillance du glucose, pour faciliter la prise en charge de la maladie », a déclaré Sylvie Lauzon, présidente-directrice générale de Diabète Québec. « En donnant de l'autonomie aux personnes atteintes de diabète, cet outil peut renforcer leur capacité à prendre en charge leur maladie et améliorer leur qualité de vie. »

Pour en savoir plus sur la couverture du système FreeStyle Libre 2 par la RAMQ, consultez la Liste des médicaments (page 67).

Pour en savoir plus sur le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2, visitez le www.MyFreeStyle.ca.

