Québec assouplit les règles pour stimuler l'agrotourisme

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec propose de nouvelles règles simplifiées et mieux adaptées pour favoriser l'agrotourisme partout au Québec. Ces modifications, attendues par plusieurs entreprises agricoles et acteurs du milieu, permettront notamment de faciliter l'accueil des visiteurs à la ferme, de soutenir la mise en valeur des produits du terroir et de diversifier les sources de revenus potentielles tout en conservant les conditions essentielles à la protection du territoire agricole.

De nouvelles mesures concrètes

Dans une perspective d'allègement administratif, le projet de règlement prévoit notamment :

Faire passer de 50 à 100 le nombre de personnes autorisées lors de réceptions à la ferme, et permettre la tenue de ces réceptions sur quatre jours consécutifs plutôt que trois.

Faire passer de 20 à 60 le nombre de places assises pour les repas servis à la ferme.

Permettre aux exploitants de se regrouper pour mettre en place des kiosques de vente à la ferme ou des ateliers de transformation, en vue de faciliter la mise en marché de proximité et d'améliorer l'expérience des visiteurs.

Faciliter l'implantation de projets de biométhanisation portés par des entreprises agricoles, tout en prévoyant une obligation de déclaration en vue d'assurer un suivi adéquat de leur développement sur le territoire.

Un levier pour nos régions

L'agrotourisme constitue un levier important pour dynamiser les régions et rapprocher les Québécois de leur agriculture. Activités familiales à la ferme, marchés agricoles, tables champêtres et événements saisonniers permettent de faire découvrir le savoir-faire des producteurs tout en contribuant au développement économique régional.

En soutenant la diversification des revenus agricoles, le gouvernement favorise la vitalité des entreprises et renforce, par le fait même, l'autonomie alimentaire du Québec. Cet équilibre est au cœur du projet de règlement : encourager le rayonnement de notre agriculture, sans compromettre la protection de nos terres agricoles fertiles.

Citations

« L'agrotourisme est un levier important pour dynamiser nos régions et rapprocher les Québécois de leur agriculture. On connaît tous une belle histoire de succès : une ferme ou une entreprise agricole bien ancrée dans un milieu rural qui est devenue un exemple de réussite. Je le dis depuis mon arrivée en tant que ministre, la diversification des revenus est également essentielle pour nos producteurs. On a travaillé fort pour adapter nos règles à notre vision, afin d'assurer un équilibre entre les activités agrotouristiques, le respect du territoire agricole et la prospérité de nos entreprises. Les assouplissements annoncés aujourd'hui reflètent cet équilibre, tout en s'inscrivant dans la volonté claire de notre gouvernement de réduire le fardeau réglementaire. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'agrotourisme fait partie de ces expériences uniques qui donnent envie de parcourir le Québec. En soutenant ce type d'initiatives, nous offrons plus d'expériences aux familles et aux visiteurs, tout en contribuant à la vitalité de nos régions et au rayonnement de nos produits d'ici. En permettant aux producteurs d'accueillir davantage de visiteurs et de développer de nouvelles activités à la ferme, on crée aussi des occasions supplémentaires pour eux de générer des revenus et de faire découvrir leur savoir-faire. C'est une façon concrète de soutenir nos entreprises agricoles tout en renforçant l'attrait touristique de nos régions. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le projet de règlement favorise une plus grande diversification des activités et des revenus agricoles des entreprises.

Il simplifie certaines règles tout en maintenant les principes fondamentaux de protection du territoire agricole.

L'agrotourisme constitue un levier important pour dynamiser les régions et rapprocher les Québécois de leur agriculture.

Ces orientations s'inscrivent dans la Stratégie pour l'agriculture de proximité, lancée en octobre dernier lors du Forum national des Marchés publics du Québec qui s'est tenu dans la Capitale-Nationale.

Dans une perspective d'allègement réglementaire, le projet de règlement contient également des dispositions visant à permettre la réalisation de nouvelles utilisations ponctuelles, temporaires ou sur des infrastructures existantes à des fins municipales ou d'utilité publique ayant un faible impact sur le territoire ou les activités agricoles.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 25 avril 2026 pour transmettre leurs commentaires sur le projet de règlement.

Le projet de règlement modifie le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et fait suite à l'actualisation de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, dont les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au printemps 2025.

Lien connexe

La Gazette officielle du Québec

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram Linkedin YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]