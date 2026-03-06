Mise en garde à la population - Présence non déclarée de blé et de soya dans divers mets préparés et vendus par l'entreprise Rosette prêt-à-manger

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Rosette prêt-à-manger, située au 31, boulevard de la Seigneurie Est, à Blainville, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au soya ou au blé et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent ou pourraient contenir de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Crème de carotte (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Boeuf bourguignon (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Bol pizza (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « CRÈME DE CAROTTE » Soya Variables Tous les lots dont l'étiquette ne comporte

aucune mention de la présence des allergènes

indiqués dans ce tableau « BŒUF BOURGUIGNON » Blé

Soya « BOL PIZZA » Peut contenir : Soya

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans des contenants de plastique transparent ou dans des barquettes métalliques avec un couvercle transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au soya ou au blé et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5664

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation