Québec accorde plus de 6 M$ à la presse écrite

QUÉBEC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce au Plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, octroie plus de 6 M$ à la presse écrite pour la soutenir.

De ces 6 M$, une première somme de 2 815 963 $ provient du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite et une seconde somme est allouée à l'organisme RecycleMédias, correspondant à une subvention maximale de 3 229 302 $.

Le Programme d'aide vise à soutenir l'amorce ou la poursuite de l'adaptation numérique des médias écrits. Ce soutien concret du gouvernement du Québec, pour réaliser des projets dans le contexte numérique actuel, contribuera notamment à aider ces médias écrits à maximiser les revenus tirés de leurs plateformes numériques et à favoriser le maintien d'une production d'information locale, régionale ou nationale au bénéfice de la population québécoise.

Les 14 projets soutenus par le Programme d'aide proviennent de 13 entreprises et de 1 organisme de regroupement d'entreprises de presse qui représente à lui seul une quarantaine d'éditeurs de journaux hebdomadaires. Au total, ce sont plus de 75 médias écrits, répartis partout au Québec, qui bénéficieront de cette aide du gouvernement.

Quant à l'organisme à but non lucratif RecycleMédias, il représente les propriétaires de centaines de journaux ayant une obligation de contribution au régime de compensation pour la catégorie de matières Journaux. La subvention vise à compenser pleinement la contribution financière exigée des journaux par les municipalités pour la collecte sélective.

« Le gouvernement du Québec reconnaît l'importance de la presse écrite et lui fournit les moyens pour tirer son épingle du jeu dans un contexte extrêmement compétitif. Ce faisant, le public québécois continue d'avoir accès à des sources d'informations variées et de qualité. L'aide accordée à RecycleMédias comblera l'entièreté de la somme demandée aux médias écrits par les municipalités pour la collecte sélective des journaux. De plus, je salue la créativité des médias de la presse écrite qui, par des projets innovants utilisant le numérique, réussissent à faire évoluer leur modèle d'affaires et à se démarquer. »

« Les médias sont essentiels et il est primordial de les aider à s'adapter aux nouvelles façons de faire. L'adaptation au numérique de tous les médias écrits va certainement permettre une diminution importante des matières recyclables au Québec. En accordant une subvention maximale de 3 229 302 $ à RecycleMédias pour l'année 2022-2023, le gouvernement du Québec confirme qu'il soutient les médias écrits dans leurs activités entourant la collecte sélective du papier journal. »

« Je suis heureux de constater que le gouvernement du Québec appuie les entreprises de presse dans leurs actions pour adapter leur offre de services au moyen du numérique. Dans un marché en constante évolution, marqué par l'omniprésence des nouvelles technologies, ces subventions octroyées à plus de 75 médias de la presse écrite par le biais du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite leur permettront de se démarquer et de joindre un public encore plus vaste. »

Depuis 2019, une somme totale de 28,5 M$ a été accordée à RecycleMédias.

Depuis la mise en œuvre du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite, 106 projets ont été soutenus, permettant ainsi d'appuyer financièrement plus de 160 médias répartis dans toutes les régions du Québec. Le total de l'aide annoncée s'élève à plus de 18,8 M$.

