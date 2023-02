Québec accorde plus de 3 M$ à Emballages Kruger pour un projet - qui améliorera son empreinte environnementale

MONTRÉAL, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'un soutien financier total de plus de 3 M$ à l'entreprise Emballages Kruger pour son projet de modernisation. Celui-ci a pour objectif de réduire l'empreinte environnementale de l'usine de Place Turcot grâce à la production de nouveaux types de carton 100 % recyclé. Ce projet s'insère dans la priorité du gouvernement pour une économie verte.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui, en son nom et en celui du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Les technologies modernes de fabrication qui seront mises en place permettront d'améliorer le bilan énergétique et carbone de l'usine. L'installation d'une boîte à vapeur à une étape clé du procédé de fabrication entraînera une diminution de la consommation de gaz naturel qui équivaut à une réduction estimée de 2 290 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES) annuellement. Cette transformation de l'usine, seul établissement industriel consommateur de carton recyclé dans la région de Montréal, lui permettra aussi de consolider le rôle qu'elle joue dans l'économie circulaire de la région.

Emballages Kruger sera dorénavant en mesure d'offrir des produits plus écoresponsables et entièrement fabriqués au Canada. Cette diversification de marché assurera la pérennité de l'usine en protégeant les quelque 150 emplois actuels.

Citations :

« C'est toujours satisfaisant de voir une entreprise comme Emballages Kruger travailler à améliorer sa compétitivité en faisant des choix stratégiques basés sur l'analyse des marchés et sur une volonté d'offrir des produits issus du bois toujours plus écoresponsables. Ce projet novateur qui favorise la décarbonisation de notre économie va assurément faire rayonner davantage Emballages Kruger dans l'industrie des produits de transformation du bois. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Les entreprises jouent un rôle essentiel pour la transition énergétique et notre gouvernement est fier de les accompagner dans leur modernisation. Ce projet d'amélioration des procédés d'Emballages Kruger aura un effet positif sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Cette annonce s'inscrit dans notre Plan pour une économie verte 2030 et le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides

« Cet investissement essentiel dans l'avenir de notre usine de cartonnage de Place Turcot permettra de consolider sa position d'acteur clé de l'économie circulaire. Nous sommes particulièrement fiers de joindre nos efforts à ceux du gouvernement pour contribuer à renforcer notre industrie en investissant dans la technologie, l'efficacité énergétique et l'intelligence artificielle. En tant que plus important recycleur de papier et carton au Québec, nous estimons qu'il est primordial de renforcer notre capacité collective à recycler davantage afin de pouvoir développer et fabriquer ici même des produits écoresponsables qui répondent aux besoins en constante évolution du marché. »

Maxime Cossette, vice-président corporatif - Fibres, biomatériaux et durabilité, Kruger

Faits saillants :

L'aide financière du gouvernement du Québec accordée pour ce projet, qui nécessite un investissement total de plus de 30 M$, se décline ainsi :

Un montant de 2,5 M$ est attribué par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts en vertu du Programme Innovation Bois, volet 1 - Innovation.



961 676,76 $ sont alloués par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, par l'intermédiaire du programme ÉcoPerformance - volet Implantation, un programme du Plan pour une économie verte 2030.

Le Programme Innovation Bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines et en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

Sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des entreprises par le financement de mesures ou de projets liés à la consommation et à la production d'énergie de même qu'à l'amélioration des procédés. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mesure 1.4.1 du Plan pour une économie verte 2030 qui vise à accompagner les entreprises du secteur industriel dans leurs plans de réduction d'émissions de GES et d'investissement. Il découle également de la mesure 38 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques visant à améliorer et à garantir une aide financière à long terme au secteur industriel.

