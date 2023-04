Québec accorde 507 400 $ pour la mobilisation, le développement et l'accompagnement des jeunes Autochtones

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent qu'une somme de 507 400 $ sera répartie entre 11 projets sélectionnés en 2022-2023 dans le cadre du programme Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones.

Plus précisément, ce programme permet de financer des projets qui contribuent à l'inclusion et à l'implication des jeunes Autochtones en leur offrant la possibilité d'être actives et actifs dans leur milieu et de se charger, selon leurs capacités, de l'élaboration et de la mise en œuvre de solutions adaptées à leurs besoins.

Les projets retenus s'inscrivent en complémentarité des mesures transversales qui s'adressent à la jeunesse autochtone dans le Plan d'action jeunesse 2021-2024.

Citations

« Comme collectivité, nous avons un rôle déterminant à jouer pour appuyer la jeunesse, dans toute sa créativité et son audace, afin qu'elle puisse réaliser ses ambitions. Nos partenaires dans le cadre du programme Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones sont des acteurs de changement précieux pour le plein développement des jeunes du Québec. Je les remercie de leur engagement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Grâce au dynamisme des nouvelles générations, les nations autochtones du Québec relèvent chaque jour des défis, dont les plus considérables sont liés aux domaines social et culturel. Notre gouvernement a à cœur de contribuer au développement des jeunes et des familles en soutenant notamment des projets adaptés aux besoins et aux réalités des jeunes Autochtones. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les projets qui appuient et encouragent la participation citoyenne, la capacité d'agir et la démocratie d'opinion jouent un rôle important dans l'inclusion et l'amélioration des conditions de vie de nos jeunes. Je suis très heureux de constater que les mesures portées par le Secrétariat à la jeunesse, notamment dans le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027, génèrent des retombées positives et structurantes pour notre société. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Lien connexe

Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux @SAJQC

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388