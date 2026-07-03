/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce d'une aide gouvernementale pour le parc éco-industriel Jean-Noël-Tessier de Baie-Comeau/

BAIE-COMEAU, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Les journalistes et les membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse à Baie-Comeau. À cette occasion, l'adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la région de la Côte-Nord et député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, fera, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, une annonce concernant le parc éco-industriel Jean-Noël-Tessier.

Les journalistes qui souhaitent participer à cette conférence de presse doivent confirmer leur présence avant le vendredi 3 juillet à 14 h à l'adresse suivante : [email protected].

Date : Le 6 juillet 2026 Heure : 10 h Lieu : Hôtel de ville de Baie-Comeau

19, avenue Marquette

Baie-Comeau

SOURCE Société du Plan Nord

Source : Marie-Pierre St-Laurent, Directrice du bureau de circonscription, Bureau du député de René-Lévesque, Cell. : 418 293-2857, [email protected]; Renseignements : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455