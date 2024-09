L'édition nord-américaine 2024 rayonne de leur passion et de la valeur qu'elles partagent

TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat - EY est fière d'annoncer le nom des fondatrices sélectionnées dans le cadre de l'édition nord-américaine 2024 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY, parmi lesquelles on compte quatre Canadiennes. Le 14 novembre, EY reconnaîtra ces leaders exceptionnelles pour leurs réalisations remarquables et leur engagement à trouver des solutions aux grands défis de l'heure lors de son Forum sur la croissance stratégique.

L’édition nord-américaine 2024 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d’EY (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

Les entrepreneures canadiennes sélectionnées sont :

Julie Bednarski , Healthy Crunch | Mississauga, Ontario

Healthy Crunch s'est donné pour mission de réinventer des aliments de tous les jours pour les rendre plus sains, sans compromettre leur goût délicieux. La marque propose notamment des barres granola, des carrés au riz croustillant, des beurres de graines, des confitures au chia, des pépites de chocolat, des lattés instantanés, des superaliments enrobés de chocolat noir et des mélanges de fruits et de noix.

Catalyst Agents offre à des marques haut de gamme du marché nord-américain des services de marketing interculturel complets, soit, entre autres, des services liés à la planification médiatique et à l'achat d'espace média, au marketing numérique, au marketing d'influence, à la conception de contenu pour les médias sociaux ainsi qu'à la gestion et à la croissance de communautés en ligne.

Offrant une plateforme révolutionnaire pour l'évaluation des talents, Plum sait que lorsque les gens s'épanouissent, les entreprises prospèrent. La société aide des employeurs à prendre de meilleures décisions en matière de ressources humaines en tirant parti des capacités prédictives des données psychométriques. Pour ce faire, Plum a conçu une solution qui fait le pont entre le potentiel des gens et les possibilités de croissance à toutes les étapes du cycle de vie d'une organisation, en commençant par la fonction d'embauche et le soutien à la mobilité interne.

Mine & Yours est une boutique de revente de vêtements de luxe qui opère dans des magasins physiques, dont des magasins éphémères, et en ligne. L'entreprise se spécialise dans l'achat, la vente et l'échange de vêtements et d'accessoires de créateurs sélectionnés avec soin. En proposant des achats au comptant, des échanges et des tarifs compétitifs pour la consignation de vêtements, Mine & Yours offre aux clients des options faciles et écoresponsables pour monétiser leur garde-robe.

« Les entrepreneures sélectionnées cette année ont démontré leur volonté de faire croître leur entreprise de façon durable et leur capacité d'innover, de surmonter les obstacles et de créer de la valeur pour les collectivités où elles sont présentes et au-delà. Elles incarnent la détermination qui définit l'entrepreneuriat canadien et offrent un exemple probant pour les prochaines générations, affirme Brenna Daloise, coleader du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY au Canada. Nous sommes heureux de les soutenir dans leur parcours tandis qu'elles continuent de croître et d'avoir des retombées significatives dans leurs secteurs respectifs. »

Le programme Femmes entrepreneures gagnantes réunit des fondatrices établies en Amérique du Nord qui ont bâti des entreprises rentables et ont pour ambition de les faire croître de façon durable. Il leur donne accès à un monde de ressources ainsi qu'à des réseaux et des outils d'envergure mondiale pour les aider à surmonter les obstacles et à atteindre leur plein potentiel.

En prenant part au programme, elles deviennent partie intégrante de l'écosystème entrepreneurial exclusif global d'EY, qui comprend les anciens du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY et du Réseau Accès-entrepreneurs d'EY, lesquels agissent à titre de conseillers et de modèles pour les entrepreneures. Elles obtiennent également accès à un programme personnalisé de formation pour cadres offrant des activités conçues pour accélérer la croissance soutenue de leur entreprise tout au long de l'année.

