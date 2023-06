VICTORIA, BC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger, pour les générations à venir, la santé à long terme des ressources halieutiques du Canada et des habitats qui les abritent. Les agents de Pêches et Océans Canada (MPO) appliquent la Loi sur les pêches, pour conserver et protéger l'environnement. Entraver l'exercice de leurs fonctions et ne pas leur fournir les renseignements et les documents requis constituent de graves infractions qui peuvent s'avérer coûteuses.

Cette photo du navire de pêche a été présentée comme élément de preuve durant le procès. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Le 8 mai 2023, devant la Cour provinciale de Victoria, Lam Pean Kwok, Bui Choy, Suk Ching Friennie Lam, et Jimmy Tuan-Nhi Luong ont plaidé coupable à de nombreuses infractions à la Loi sur les pêches et ont été condamnés à payer une amende totale de 17 000 $. La capitaine du navire, Mme Kwok, a été condamnée à une amende de 2 000 $ pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses à un agent des pêches, tandis que les trois autres pêcheurs à la ligne, Mme Lam, M. Choy et M. Luong, ont chacun été condamnés à une amende de 3 500 $ pour avoir en leur possession dépassé la quantité autorisée de sébastes, et à une amende supplémentaire de 1 500 $ pour obstruction. Tous les engins de pêche saisis comme éléments de preuve ont également été confisqués.

Ces infractions ont été découvertes par des agents des pêches le 23 mai 2022 lors d'une patrouille de routine dans les eaux près de l'île Galiano. Les agents ont contrôlé un bateau de pêche en aluminium de 22 pieds avec 7 personnes à bord pêchant le poisson de fond. Les pêcheurs ont déclaré qu'il n'y avait pas d'autres poissons à bord que ceux qui se trouvaient dans le bac à poissons sur le pont. Cependant, une inspection plus approfondie a révélé la présence d'autres sébastes dissimulés, dont trois sébastes aux yeux jaunes, dont la conservation est illégale.

Dans le cadre de ses efforts pour démanteler et empêcher les activités illégales, le MPO demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute autre infraction à la Loi sur les pêches et aux règlements connexes. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1-800-465-4336, ou envoyer ces renseignements par courriel à [email protected] .

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et bien plus par fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, consultez le site : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Relations avec les médias, Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]