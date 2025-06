COURTENAY, BC, le 10 juin 2025 /CNW/ - La protection du poisson et de son habitat est essentielle au maintien des précieuses espèces marines du Canada. La Loi sur les pêches du Canada exige que des mesures soient prises pour éviter la mort de poissons et toute détérioration, destruction ou perturbation de l'habitat du poisson lors de l'exécution de travaux ou d'activités dans l'eau ou à proximité de l'eau.

Photo : Présentée à titre d’élément de preuve lors du procès. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Le 23 janvier 2025, à la Cour provinciale de Courtenay, David Tingley, un résident de la région, a été reconnu coupable d'avoir omis d'apporter les correctifs nécessaires aux travaux qu'il avait effectués illégalement sur sa propriété, et qui ont entraîné des effets sur le poisson et son habitat dans la rivière Trent. Monsieur Tingley a été condamné à une amende de 60 000 $, qui a été versée au Fonds pour dommages à l'environnement pour la conservation et la protection du saumon et de son habitat dans la région de l'île de Vancouver.

L'affaire découle de travaux effectués sans autorisation en vertu de la Loi sur les pêches au cours des années successives sur l'une des propriétés de M. Tingley, qui est traversée par la rivière Trent, un important cours d'eau poissonneux.

Le MPO protège et conserve les ressources marines et fait appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre des efforts déployés par le MPO pour réprimer et prévenir les activités illégales, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1‑800‑465‑4336, ou transmettre ces renseignements par courriel à [email protected].

Faits en bref :

Monsieur Tingley a apporté des modifications à l'habitat des berges sans les autorisations appropriées.

Le 15 mai 2020, M. Tingley a reçu l'ordre de remédier aux dommages causés au rivage sur sa propriété avant le 15 juin 2020. Le non-respect de cette injonction a donné lieu à des accusations de refus de se conformer aux directives d'un agent des pêches.

Les agents des pêches travaillent en étroite collaboration avec les biologistes du Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO, pour s'assurer que tous les travaux entrepris à proximité de l'eau sont conformes aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat.

relatives à la protection du poisson et de son habitat. Le non-respect des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat entraîne de graves conséquences - Énoncé de politique sur la protection du poisson et de son habitat, août 2019 (dfo-mpo.gc.ca).

Restés branchés

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

For more information: Media Relations, Pacific Region, Fisheries and Oceans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Media Relations, Fisheries and Oceans Canada, 613-990-7537, [email protected]