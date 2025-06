NANAIMO, BC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Sur la côte du Pacifique du Canada, la pêche commerciale lucrative de la crevette est une source importante de revenus pour les pêcheurs commerciaux, en plus de fournir des emplois liés à la transformation, qui profitent aux communautés côtières. La pêche excessive et illégale compromet ces avantages économiques, nuisant non seulement aux pêcheurs récréatifs et aux peuples autochtones, qui dépendent de la crevette comme source de nourriture vitale. La pêche excessive et illégale constitue également une menace sérieuse pour les efforts de conservation.

Dans deux affaires judiciaires récentes et connexes, des personnes ont été reconnues coupables d'infractions liées à la pêche illégale. Le 29 avril 2025, devant la cour provinciale de Nanaimo, Scott Castle a été reconnu coupable d'avoir ordonné à distance au capitaine du navire Terry Lorenz de pêcher illégalement dans une zone fermée du chenal Stuart près de Ladysmith, en Colombie-Britannique (C.-B.) pendant plusieurs jours. Il a également été reconnu coupable d'avoir vendu illégalement des crevettes provenant de la zone fermée, et de ne pas avoir rempli ses bordereaux de pêche obligatoires, ce qui est une exigence des conditions de permis pour les pêcheurs de crevettes en vertu de la Loi sur les pêches du Canada.

Le 15 mai 2025, à la cour provinciale de Nanaimo, le capitaine du navire, M. Lorenz, a été reconnu coupable des mêmes infractions. M. Castle a été condamné à une amende de 30 000 $ pour avoir pêché pendant une période de fermeture et enfreint les conditions du permis, en plus d'une amende supplémentaire de 8 228 $ provenant du produit de la vente des crevettes prises illégalement. M. Lorenz, quant à lui, a été condamné à une amende de 3 000 $ et à une interdiction de pêcher pendant cinq ans.

Le MPO a pour mandat d'assurer la protection et la conservation des ressources marines et d'appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre des mesures qu'il prend pour réprimer et empêcher les activités illégales, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne disposant de tels renseignements peut joindre la ligne téléphonique de signalement des infractions de la région du Pacifique du MPO en composant sans frais le 1-800-465-4336, ou transmettre ces renseignements par courriel à [email protected].

Faits en bref

L'affaire découle d'un rapport du 30 mai 2022 présenté au MPO qui concerne un navire ayant pêché pendant une période de fermeture de la pêche commerciale à la crevette dans plusieurs sous-zones au large de la côte sud de l'île de Vancouver .

. Toutes les crevettes commencent leur vie en tant que mâles. Après l'accouplement, à l'âge de 2,5 à 3 ans, ils deviennent femelles. Les femelles frayent ensuite entre janvier et avril, et meurent en quelques semaines, vers l'âge de 4 ans,

La pêche dans les zones fermées épuise la population de crevettes femelles nécessaires à la reproduction. Conserver les crevettes de petite taille empêche les individus mâles trop petits de s'accoupler et d'atteindre la maturité.

Seuls les poissons pêchés au titre d'un permis, qui autorise la vente ou l'achat de poissons, peuvent être achetés ou vendus au Canada . Les poissons vendus doivent être transformés par une installation autorisée afin de garantir leur qualité et leur salubrité pour la population. Les poissons qui n'auraient pas été inspectés pourraient être impropres à la consommation et poser des risques considérables pour la santé.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram et YouTube.

sur X, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram et YouTube

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Pour en savoir plus: Relations avec les médias, Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]