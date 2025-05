VICTORIA, BC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Les stations d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne en Colombie-Britannique sont maintenant ouvertes. Ces stations saisonnières sont ouvertes du 18 mai au 1er septembre 2025 et comprennent :

Garde côtière 509 Cortes Bay, île Cortes

Garde côtière 508 Sointula, île Malcolm

Garde côtière 507 de la baie Nootka

Garde côtière 504 de la baie Kelsey

En Colombie-Britannique, les stations d'embarcations de sauvetage côtier sont dotées d'un équipage composé de spécialistes du sauvetage de la Garde côtière en tant que capitaine d'embarcation, et d'étudiants de l'enseignement supérieur recrutés et formés dans le cadre du Programme de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne. Ces stations fournissent un service supplémentaire de recherche et de sauvetage en mer pendant la saison estivale de navigation de plaisance.

L'eau des voies navigables est encore très froide à cette période de l'année et elle ne se réchauffe pas aussi rapidement que l'air. Le Guide de sécurité nautique de Transports Canada est une excellente source d'information en prévision de la saison de navigation de plaisance.

Les urgences sur l'eau peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais 1-800-567-5111 (au Canada), ou par radio VHF maritime (canal 16).

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Garde côtière canadienne, Région de l'Ouest, [email protected]