Quatre pêcheurs de coquillages condamnés à payer une amende totale de 18 000 $ pour pêche illégale et entrave au travail des agents des pêches à Deep Bay, en Colombie-Britannique

COURTENAY, BC, le 7 août 2026 /CNW/ -- La pêche illégale de mollusques menace la durabilité des ressources halieutiques et nuit aux efforts de conservation. Les agents des pêches du ministère des Pêches et des Océans (MPO) jouent un rôle essentiel dans la protection des pêches du Canada grâce à leurs activités d'application de la loi, de sensibilisation, de surveillance et de contrôle de la conformité.

Palourdes pêchées illégalement confisquées par des agents des pêches. Photographie présentée à titre d’élément de preuve à la Cour.

La procédure d'application de la loi engagée par le MPO à l'égard de quatre personnes impliquées dans la pêche illégale de coquillages à Deep Bay, en Colombie-Britannique (C.-B.), s'est conclue le 7 juillet 2026 devant la Cour provinciale de Courtenay. Ces quatre personnes ont été déclarées coupables et condamnées à payer des amendes totalisant 18 000 $ pour de multiples infractions à la Loi sur les pêches, au Règlement de pêche (dispositions générales) et au Règlement sur la pêche sportive de la Colombie-Britannique. Xiaohua (Jessica) Liu a été reconnue coupable de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse ainsi que de possession illégale d'huîtres, et a été condamnée à payer une amende de 4 500 $.

Trois autres personnes avaient déjà plaidé coupables et ont été condamnées par la Cour provinciale de Vancouver le 23 mai 2024 : Ya Chung Lao a reçu une amende de 7 000 $ et s'est vu imposer une interdiction de pêcher pendant un an pour entrave au travail des agents des pêches et possession illégale; Yilai Zhu a reçu une amende de 3 500 dollars pour avoir pêché sans permis et pour possession illégale, tandis que Chun Shui Tu a reçu une amende de 3 000 dollars pour les mêmes infractions.

Le MPO rappelle à tous les pêcheurs de coquillages récréatifs et commerciaux d'examiner les règlements en vigueur avant de pratiquer toute activité de récolte. Le respect des exigences en matière de permis, des limites de prises et de possession, des restrictions relatives aux espèces et des fermetures de zones contribue à la protection des populations de poissons et de coquillages et favorise la pérennité de la pêche pour les générations futures.

Le MPO veille à la protection et à la conservation des ressources marines et assure l'application de la Loi sur les pêches. Toute personne disposant d'informations concernant des infractions présumées à la réglementation sur les pêches peut composer le 1‑800‑465‑4336 pour joindre sans frais la ligne de signalement des infractions de la région du Pacifique du MPO, ou encore envoyer ces renseignements par courriel à l'adresse [email protected].

Faits en bref

L'enquête fait suite à des inspections menées par des agents des pêches du service de Conservation et Protection du MPO le samedi 26 août 2023, près de Deep Bay.

Au cours de l'enquête et des procédures judiciaires, plusieurs des accusés ne se sont pas présentés au tribunal, ce qui a entraîné l'émission de mandats d'arrestation.

Le fait d'entraver le travail des agents des pêches ou de ne pas fournir les documents requis constitue une infraction grave qui peut entraîner des sanctions importantes.

Les renseignements fournis dans le cadre du programme Observez, notez et signalez du MPO ont contribué à l'enquête, et cette affaire met en évidence le rôle important que joue le public dans la protection du poisson et de son habitat.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements : Relations avec les médias, région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]