L'opération North Pacific Guard renforce les relations avec le Japon et assure la surveillance des pêches hauturières dans le cadre d'une patrouille menée dans l'ensemble du Pacifique

OTTAWA, ON, le 6 août 2026 /CNW/ -- Pêches et Océans Canada (MPO) a conclu sa patrouille annuelle dans le Pacifique Nord visant à détecter et à dissuader les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi qu'à surveiller les flottilles de pêche présentes en haute mer. La pêche INN pose une menace à l'échelle mondiale, car elle porte atteinte aux populations de poissons et aux environnements marins, tout en ayant des répercussions importantes sur l'équité des marchés et les chaînes d'approvisionnement mondiales en produits de la mer. Grâce à de solides partenariats internationaux, à une surveillance aérienne, maritime et par satellite, ainsi qu'à des efforts coordonnés en matière d'application de la loi, le Canada protège les stocks de poissons vulnérables, notamment le saumon sauvage du Pacifique, tout en contribuant à la santé des écosystèmes et à la sécurité alimentaire mondiale.

La mission annuelle du MPO, connue sous le nom d'opération North Pacific Guard (Op. NPG), a reposé sur les compétences et l'expertise d'un équipage intégré composé d'experts, dirigé par des agents des pêches du MPO et soutenu par la Garde côtière canadienne et la Gendarmerie royale du Canada. La patrouille canadienne comprenait également des représentants de la Fisheries Agency of Japan, de la garde côtière américaine et de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Les agents des pêches et le personnel de soutien ont patrouillé sur plus de 23 000 km en haute mer à bord d'un navire de la Garde côtière canadienne, le NGCC Sir Wilfrid Laurier, un navire polyvalent à grand rayon d'action pouvant fonctionner aux biocarburants qui sert également de brise-glace léger. Pendant deux mois, l'équipage d'experts a assuré la surveillance de plusieurs centaines de navires de pêche et effectué 30 inspections en haute mer, interagissant ainsi avec plus de 500 membres d'équipage. L'équipe a également participé au sauvetage de trois Canadiens pris à bord d'un voilier en détresse dans le Pacifique Nord, incident survenu pendant la patrouille.

Les inspections en haute mer ont permis de détecter 52 infractions potentielles aux exigences internationales en matière de pêche, dont l'enlèvement d'ailerons de requins et l'utilisation d'engins interdits pour la pêche au requin, des déclarations erronées ou inexactes des prises, des prises accessoires et des rejets, notamment pour des espèces interdites, ainsi que plusieurs infractions pour défaut de protéger les oiseaux marins lors de la pose d'engins de pêche.

Le Canada a également mené des patrouilles aériennes quotidiennes à partir d'Hokkaido, au Japon, pour surveiller les activités de pêche dans le Pacifique Nord-Ouest. Au total, 344 navires de pêche ont été inspectés par voie aérienne et 21 infractions potentielles ont été détectées en lien avec l'enlèvement d'ailerons de requins, l'abattage illégal de dauphins, la pollution et les exigences de marquage. Les inspecteurs canadiens responsables des patrouilles aériennes ont été accompagnés par des agents chargés de l'application de la loi de la Fisheries Agency of Japan et de la garde côtière coréenne.

Outre les activités d'application de la loi menées dans le cadre de la mission, les responsables canadiens et japonais ont échangé leurs constatations opérationnelles et coordonné des activités conjointes de surveillance, de contrôle et d'inspection. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des engagements pris le 6 mars 2026 par le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, et la première ministre du Japon, Takaichi Sanae, dans le cadre de trois protocoles de coopération visant à renforcer la collaboration entre le Canada et le Japon dans le domaine de la sécurité maritime, notamment pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans le Pacifique Nord.

Citations

« La protection des stocks de poissons ne s'arrête pas à nos frontières. Le Canada joue un rôle clé dans la lutte contre la pêche illicite, et je suis fière des agents des pêches et des équipages de la Garde côtière canadienne qui accomplissent cette mission dans le Pacifique avec nos partenaires internationaux. Ce travail protège nos investissements dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, qui vise à restaurer les populations de saumon sauvage du Pacifique et les écosystèmes dont elles dépendent. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Grâce à l'opération North Pacific Guard, le Canada fait preuve de leadership pour faire progresser la sécurité maritime dans l'Indo-Pacifique aux côtés de ses partenaires. Dans la foulée du Partenariat stratégique global entre le Canada et le Japon, cette année marque des progrès importants dans l'approfondissement de notre coopération avec le Japon grâce au déploiement mutuel de personnel, à l'amélioration de l'échange d'information, aux exercices conjoints et au soutien des opérations de patrouille. »

Ian G. McKay, ambassadeur du Canada au Japon et envoyé spécial pour l'Indo-Pacifique

« La pêche illicite, non déclarée et non réglementée menace la sécurité de nos océans et des ressources dont dépendent les communautés côtières. L'opération North Pacific Guard démontre la force des partenariats du Canada pour lutter contre ces menaces et appliquer les règles qui assurent la sécurité de nos eaux. Je remercie Pêches et Océans Canada, la Garde côtière canadienne, la GRC et nos partenaires internationaux d'avoir mené cette mission avec compétence et professionnalisme. Au cours de la patrouille, la Garde côtière canadienne a également ramené trois Canadiens en détresse à la maison en toute sécurité, un sauvetage qui rappelle son engagement indéfectible à l'égard de la sécurité en mer. »

L'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale

Faits en bref

Fort de l'échange d'expertise continu entre le Canada et le Japon, c'était la deuxième année que la Fisheries Agency of Japan (FAJ) déployait un agent des pêches à bord du patrouilleur canadien, et la première année qu'un agent des pêches canadien se joignait à la patrouille en haute mer de la FAJ. L'agent des pêches canadien, en tant que membre de l'équipe d'inspection de la FAJ, a participé aux inspections des navires de pêche, a facilité l'échange mutuel de pratiques exemplaires et a renforcé le partenariat opérationnel entre le Canada et le Japon.

L'Op. NPG est financée par l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, qui a reçu un total de 412,9 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre d'Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature. L'Op. NPG joue également un rôle clé dans la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, en assurant le respect du droit international et en renforçant des partenariats essentiels afin de favoriser une prospérité partagée avec les économies de la région Indo-Pacifique.

Les agents des pêches canadiens participent à l'Op. NPG depuis 2019.

Les agents des pêches effectuent des patrouilles, conformément au droit international, afin de faire respecter l'interdiction décrétée par les Nations Unies concernant l'utilisation de filets dérivants en haute mer et d'assurer le respect des règlements des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) visant à lutter contre la pêche INN.

Toute infraction potentielle est gérée de manière confidentielle et fait l'objet d'une enquête menée par les États du pavillon. Les sanctions peuvent être examinées par les ORGP internationales et peuvent inclure des interdictions totales de pêcher en cas d'infractions graves.

En plus de veiller au respect des règles en vigueur, ces patrouilles ont également permis de cerner les lacunes qui existent dans la gouvernance mondiale des pêches. Ces dernières années, le Canada a dirigé plusieurs initiatives par l'intermédiaire des ORGP afin de combler ces lacunes, notamment en négociant avec succès une interdiction visant l'enlèvement des ailerons des requins, la conservation du saumon et la pollution, ainsi que d'autres règles contraignantes qui renforcent les exigences en matière de déclaration.

L'opération de cette année a mobilisé au total 19 agents des pêches du MPO, dont 5 agents participant à des opérations de surveillance aérienne au Japon, auxquels s'est ajouté un autre agent des pêches canadien qui s'est joint à l'équipage d'un patrouilleur japonais en tant qu'inspecteur à bord.

En plus d'assurer la surveillance et l'application de la loi, les agents des pêches ont recueilli des données environnementales et des échantillons d'eau qui seront analysés au Canada et au Japon afin de nous aider à mieux comprendre l'environnement en haute mer, et notamment l'aire de migration de certaines espèces d'intérêt, comme le saumon du Pacifique, et d'évaluer la concentration de microplastiques présents dans l'eau.

La Garde côtière canadienne a été transférée de Pêches et Océans Canada au ministère de la Défense nationale en 2025; elle relève désormais de la sous-ministre de la Défense nationale et rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre de la Défense nationale.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]